ORC Araştırma 2022'de yaptığı ilk anketin sonuçlarını paylaştı! AK Parti oyları bir ay içinde yaklaşık 1 puan eridi
ORC Araştırma 2022 yılında yaptığı ilk anketin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette AK Parti yüzde 30,2 çıkarken, CHP yüzde 24,2, İYİ Parti yüzde 15,3 ve MHP yüzde 8,5 çıktı. Şirketin 2021'in aralık ayında yaptığı ankette AK Parti yüzde 30,8 ve CHP yüzde 25,1 çıkmıştı.
Son seçimdeki oranları doğru tahmin eden ORC Araştırma 2022 yılının ilk anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu. Katılımcılardan yüzde 30,2'si AK Parti derken, MHP diyenlerin oranı yüzde 8,5'te kaldı.
Millet İttifakı'nda ise CHP'nin oy oranı yüzde 24,2 iken İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15,3 olarak ölçüldü.
ORC Araştırma Şirketi Aralık ayında yaptığı 2021'in son anketinde ise aynı soruyu yöneltmiş ve AK Parti yüzde 30,8 çıkarken CHP'nin oy oranı yüzde 25,1 çıkmıştı.
Böylelikle firmanın yaptırdığı iki anketin arasında geçen bir aylık süreçte AK Parti'nin oy oranında düşüş yaşandığı görüldü. AK Parti geçen ay yüzde 30,8 oy oranına sahipken 2022'nin ocak ayında yüzde 30,2 olması dikkat çekti.
Araştırmanın sonuçları şu şekilde:
AK Parti: %30,2
CHP: %24,2
İYİ PARTİ: %15,3
MHP: %8,5
HDP: %8,4
GELECEK: %3,1
DEVA: %2,9
SP: %1,6
TDP: %1,4
MEMLEKET PARTİSİ: %1,3
YENİDEN REFAH: %0,8
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: %0,7
DEMOKRAT PARTİ: %0,5
DİĞER: %1,1
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