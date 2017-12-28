Oran Yönetim Kurulu Kayseri'de Toplandı

ORAN Yönetim Kurulu Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında toplandı. Yurtnaç, 2018 yılı mali destek programları için son hazırlıkların yapıldığını belirterek, kamu kurumların ve KOBİ'lerin destek programlarını takip etmeleri çağrısında bulundu.



Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Bilindiği gibi geçtiğimiz Ekim ayında, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Erciyes Teknopark ortaklığında "Benim İşim Girişim" isimli teknoloji tabanlı iş fikirlerinin başvurabildiği bir yarışma duyurusuna çıkılmış idi. 16 Kasım 2017 tarihinde tamamlanan başvuru sürecinde 245 başvuru alınmıştır. Ön elemeyi geçen iş fikirlerinin 24 Kasım-03 Aralık 2017 tarihleri arasında katıldıkları Girişimcilik kampının ardından 2.Jüri değerlendirmesine tabii olmuşlar ve 10 takım prototip desteği almaya hak kazanmıştır. Tüm katılımcılara ve Erciyes Teknopark yönetimine en içten teşekkürlerimizi sunarız" dedi.



Vali Yurtnaç, "Ayrıca, Türkiye Yatırım ve Destek Ajansı ile birlikte gerçekleştirilen Arap Turizm Acentelerine yönelik etkinlikte, yaklaşık 30 Arap Turizm profesyoneline Erciyes kayak merkezi tanıtılmış ve Kayserili Turizmcilerle ikili iş görüşmeleri yapmaları sağlanmıştır. Önümüzdeki günlerde bu görüşmelerde olumlu neticeler almayı beklemekteyiz" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"AB fonuyla yürütülen, Ajansımızın ana yararlanıcı, Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının ise proje ortağı olduğu Sivas İŞGEM projesinin inşaat işleri bitmiş ve talep eden firmalarımız atölyelere yerleşmeye başlamışladır. Önümüzdeki günlerde tekrar talep toplama için ilana çıkılacak olup, İŞGEM'in eğitim, danışmanlık ve kuluçka merkezi gibi faydalarından yararlanmak isteyen ve işliklerde yer almak isteyen firmalarımız için bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz.



Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Sivas Belediyesi'nin"Kale Projesi" fizibilitesi Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş olup ilk etapta 10 milyon TL bir kaynak ile projenin desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Projenin Sivas ilimizin turizm anlamında önemli bir merkezi olacak olan Kale Mahallesinin yeniden inşası ve eski değerlerin yeniden yaşatılması için önemli bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Projeyi onaylayan Bakanlığımıza ve çalışmalarından dolayı Ajans ve Belediye çalışanlarına teşekkür ederim.



Son olarak Ajansımız 2018 yılı mali destek programları için son hazırlıklar yapılmakta olup en yakın zamanda çağrıya çıkılacaktır. Gerek Kamu kurumlarımızın gerekse de KOBİ'lerimizin mali destek programlarını takip etmeleri ve rehberlere uygun olan proje başvurularını yapmaları beklenmektedir." - KAYSERİ