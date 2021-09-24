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Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

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Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek Muğla'daki faaliyetleri ve 4-14 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenecek olan Optimist Dünya Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - 2022 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde Bodrum'da yapılacak olan şampiyonada 50 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun mücadele edeceğini, şampiyonanın Bodrumun tanıtımına ve turizmine olumlu katkıları olacağını belirten Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak,Ulusal ve uluslararası spor medyasının şimdiden şampiyonaya ilgi gösterdiğini, organizasyon faaliyetlerinin şimdiden başladığını söyledi.

Ege ve Akdeniz'i birleştiren, bin 484 km kıyı şeridiyle Muğla'nın su sporları ve yelken sporları bakımından yüksek potansiyeli olduğunu söyleyen Vali Orhan Tavlı, Muğla'da 668 aktif lisanslı yelken sporcusunun ve 15 faal yelken kulübünün bulunduğunu, Muğla'daki yelken sporu ve su sporları potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve bu sporların yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılacak her türlü çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Vali Orhan Tavlı, ilimizde düzenlenen spor organizasyonları ile özellikle gençlerin ve çocukların su sporlarına olan ilgilerini artacağını, spor kültürünün ve ilimizdeki spor turizminin gelişmesine de katkısının büyük olacağına değindi.

Yelken sporuna, kulüplere ve organizasyona Valiliğin verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak Muğla'nın yelken potansiyelini daha üst seviyeye taşımak için yapılan çalışmalarda federasyonun aktif görev alacağını ifade etti.

Valilik 75. yıl toplantı salonunda yapılan görüşmede Vali Yardımcıları Caner Yıldız, Baha Başçelik, Ayhan Yazgan, Onur Kökçü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Osman Engindeniz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Özcan Canbaz, Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yenigün, Eğitim Koordinatörü Volkan Demirşan, Sportif Direktörü Fatih Özmen ve Yelken İl Temsilcisi Serdar Kayhan hazır bulundu.

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