OPPO Reno 3 ve Reno 3 Pro Türkiye'de Satışa Çıktı, İşte Fiyatları
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OPPO Reno 3 ve Reno 3 Pro Türkiye'de Satışa Çıktı, İşte Fiyatları

OPPO Reno 3 ve Reno 3 Pro Türkiye'de Satışa Çıktı, İşte Fiyatları
06.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:44

Oppo Reno 3 5G ve Reno 3 Pro 5G Türkiye'de satışa çıktı. Dünyanın ilk 44 megapiksel selfie kamerasına sahip akıllı telefonu OPPO Reno 3 Pro Türkiye fiyatı resmi olarak belli oldu.

Oppo Reno 3 5G ve Reno 3 Pro 5G Türkiye'de satışa çıktı. Dünyanın ilk 44 megapiksel selfie kamerasına sahip akıllı telefonu OPPO Reno 3 Pro Türkiye fiyatı resmi olarak belli oldu. Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro fiyatı haberimizde.

Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro Fiyatı

Geçtiğimiz hafta Türkiye lansmanı gerçekleştirilen OPPO Find X2'nin ardından Reno 3 Türkiye pazarına girdi. OPPO Türkiye, sosyal medya üzerinden Reno 3 serisinin çıkış tarihini paylaşmış, fiyatını gizli tutmuştu. Merakla beklenen Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu. Oppo Reno 3 128GB 3999 TL, Oppo Reno 3 Pro 256GB 6599 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de çeşitli e-ticaret siteleri ve perakendecilerde satışa sunuldu. Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro'nun mavi (kuzey ışıkları) ve siyah (karbon siyahı) renk seçenekleri bulunuyor.

Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro Özellikleri

Oppo Reno3 serisi, yepyeni Ultra Video Sabitleme 2.0 video modunu sunarak Reno2'nin video keşif ve geliştirmelerini daha ileri noktaya taşıyor. Aynı zamanda Reno 3 Pro'da video çekerken normalden %87 daha geniş görüş açısı yakalamak için Geniş Açı Sabitleme Modu da bulunuyor. Reno3 Pro, iç ve dış mekan fark etmeksizin sarsıntısız ve net fotoğraflar çekiyor. Buna ek olarak, OPPO Reno3 Pro'daki video bokeh efekti ve akıllı video düzenleme mükemmel sonuçlar veriyor. Reno3 Pro'da bulunan akıllı video düzenleme yazılımı SoLoop, özelleştirilmiş şablonlara video klipler oluşturuyor. 90Hz ekranla birlikte, kullanıcılar video çekimlerinin keyfini çıkarabiliyor.

OPPO Reno3 Pro'nun dörtlü arka kamera sisteminde 48MP ana kamera, 13MP telefoto lens, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP siyah beyaz kamera bulunuyor. OIS'li Sony IMX586 sensöre sahip ana kamera, yeni IPS görüntü algoritması sayesinde görüntüleme efektini iyileştiriyor. 13MP telefoto lens 48MP ana kamera ile beraber 2x optik, 5x hibrit ve 20x digital zoom yapmasını sağlıyor. OPPO Reno3 Pro, ön kameralar açısından sektörün en yüksek piksel sayısına sahip ön kamera modüllerinden biri olan 32MP ultra net kamerayı kullanıyor. Selfie'leri net ve güzel hale getirmek için özelleştirilen Portrait Beautify 2.0, selfie çekerken ten rengini ve ışık durumunu algılıyor. Reno3 modelinde ilk kez ön kameraya Gece Modu algoritması ekleyen OPPO, geceleri selfie çekmek isteyenler için de farklı bir deneyim vaat ediyor. Reno3 Pro'nun 90Hz hıza sahip ekranının parlaklığı 800nit'e ve maksimum parlaklığı 1100nit'e kadar çıkıyor. Maksimum 180Hz dokunma örnekleme oranı, kullanıcıların oyun ve videolar gibi uygulama senaryolarındaki taleplerini karşılayarak yumuşak dokunuşlarla bulanıklık olmadan oyun oynamasına olanak tanıyor.

Reno3 Pro'da 12GB RAM ve 256GB'a kadar artırılabilen dahili hafıza bulunuyor. Yazılım tarafında Reno3 Pro yeni ColorOS 7 sistemiyle birlikte geliyor. Kenarsız bir estetiğe sahip ColorOS 7 sistemi, yeni simgeleriyle renk doygunluğunu azaltıyor ve oluşan görsel etki göze hitap ediyor. Gün boyu koyu mod özelliği ve akıllı arka ışık mekanizmasıyla Reno3 Pro, gözleri korumak için çeşitli kullanım senaryolarına uyum sağlıyor. ColorOS 7 ile Reno3 Serisi, geliştirilmiş bir oyun performansı ile etkileyici ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Hyper Boost, dokunmatik optimizasyon ve kare hızı optimizasyonu ile gecikmeyi azaltıyor; oyunların daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Dokunmatik optimizasyon sayesinde güç azaldığında bile dokunma tepkisi hızlı kalıyor, gereksiz işlemleri azaltırken dokunmatik tarama sıklığını artırıyor. Ayrıca, kare hızlarını optimize etmek için senaryoları tespit edip tahmin ederek sistem kaynaklarını yeniden bir araya getiriyor. Böylece oyunlar ağır yüklenme senaryolarında bile daha sorunsuz çalışıyor. Bunlara ek olarak Elevoc algoritması ile Reno3 Serisi, oyun esnasında yapılan sesli sohbetlerde oyuncuların birbirine çok yakın olmasından kaynaklanan gürültüyü de ortadan kaldırabiliyor.

OPPO Reno 3 Pro Özellikleri

Ekran: 6.5 inç, 2400 x 1080

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB

Arka Kamera: 48MP ana, 13MP telefoto, 8MP ultra geniş açı, 2MP siyah beyaz

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 4025 mAh VOOC Flash Charge 4.0

İşletim Sistemi: ColorOS 7, Android 10

Boy ve Ağırlık: 159.7 x 72.4 x 7.7 mm, 171 g

Renk: Karbon Siyahı, Kuzey Işıkları

OPPO Reno 3 Özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 1080 x 2400

İşlemci: Mediatek MTg779 Helio P90

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB

Arka Kamera: 48MP ana, 13MP telefoto, 8MP ultra geniş açı, 2MP siyah beyaz

Ön Kamera: 44MP

Batarya: 4025 mAh VOOC Flash Charge 4.0

İşletim Sistemi: ColorOS 7, Android 10

Boy ve Ağırlık: 160.2 x 73.3 x 7.9 mm, 171 g

Renk: Karbon Siyahı, Kuzey Işıkları

Kaynak: Tamindir

Manşet

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