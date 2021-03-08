Opera sanatçısı Hakan Aysev kadın şarkılarını albümde buluşturacak

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"Türk Pavarotti" olarak anılan opera sanatçısı Hakan Aysev, sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirmeyi arzuladığı "kadın şarkıları" albümü ile kadınların sorunlarına ilişkin farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

"Türk Pavarotti" olarak anılan opera sanatçısı Hakan Aysev, sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirmeyi arzuladığı "kadın şarkıları" albümü ile kadınların sorunlarına ilişkin farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Operada ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Aysev, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle video paylaşım sitesi ve sosyal medyadan izlenebilecek "Hakan Aysev ile Kadın Şarkıları" adlı konser hazırladı.

Aysev, konser için geldiği İzmir'de AA muhabirine opera sanatının gelişimi, projeleri ve kadın şarkıları albümüyle ilgili çalışmalarını anlattı.

Yıllar önce yurt dışından geldiğinde Türkiye'de opera sanatının tanınmadığını ve tercih edilmediğini fark ettiğini belirten Aysev, operayı tanıtmak ve sevdirmek için çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Aysev, operayla ilgili genelde "opera bizim sanatımız mı, bas bas bağırıyor bunlar, biz anlamıyoruz" denildiğini aktararak, "Aslında değil. Klasik müzik ya da bir opera bestesinden, senfoniden anlayacağınız 5 dakika gözünüzü kapattığınızda hissettiğiniz şeydir." dedi.

Operayı tanıtmak için belirlediği odak noktanın kadınlar olduğunu vurgulayan Aysev, çocuğunu okula, eşini işe gönderdikten sonra ev işleri yaparken televizyon izleyen kadınlar için sabah programlarına çıkarak opera anlattığını söyledi.

Aysev, opera kavramının geçmişte ütopik olduğunu, medya aracılığı ile yaptığı çalışmalarla bunun biraz kırıldığını ifade etti.

Sosyal sorumluluk projesi olarak kadın şarkıları albümü

Kadınlar Günü için hazırlanan konserde en bilinen ve özel şarkıları seçtiklerini ifade eden Aysev, "Yüzde 90 besteci aşk için yazar ve bunun muhatabı da kadınlardır. Konserde, işin pozitif yanını değil Türkiye'deki gerçekleri, kadınların yaşadığı zorlukları anlatmak için Ünzile şarkısıyla başlıyoruz. Türkiye'deki büyük bir sorunu gösteren bir şarkı. Çok romantik ve aşk dolu şarkılar var. Kadın şarkılarını en kısa zamanda albüme çevireceğiz." diye konuştu.

Aysev, sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirmeyi arzuladığı "kadın şarkıları" albümü ile kadınların sorunlarına ilişkin farkındalık yaratmak istediğini belirterek bu sorunlara her yerde dikkat çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de kadınlara çok değer verdiğine değinen Aysev, şöyle devam etti:

"Onlar için çok özel şeyler yaptı. Atatürk sayesinde cumhuriyetin odak noktasında yer alan kadınlarımız modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler üstlenmişlerdir. Kadınlara şiddet çoğalıyor. Bu konserde Ünzile şarkısı, Kenan Doğulu'nun 'Kirli beyaz kedi' gibi şarkılar yer alacak. Bir genç kızın başından geçenler anlatılıyor. Biraz farkındalık yaratabilirse ne mutlu bana."

"Arabesk operanın senfonik altyapısını hazırlıyoruz"

"Arabesk opera" konusunda da bir projesi olduğunu anlatan Aysev, "Arabesk operanın senfonik altyapısını hazırlıyoruz. Şu ana kadar hiç yapılmadı. Arabesk bir kültür, sanat akımı. Mimarisi, müzikal tavrı da var. Rock opera, pop opera, caz opera, Türk sanat ve halk müziği opera, Neşet Ertaş şarkıları söyledim. Bir arabesk kaldı. İlk single olarak 'İmtihan' diye bir şarkı çıkardım 6 ay önce, denemeydi. Ekstrem bir hayal. Orhan Gencebay'ın özel bir bestesi var, 'Hakan'cım senin için yaptım' dediği. Onunla başlayabiliriz bu projeye." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez