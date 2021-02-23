Op. Dr. Kerem Bıkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Op. Dr. Kerem Bıkmaz hayatı nedir?

Op. Dr. Kerem Bıkmaz kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Op. Dr. Kerem Bıkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Op. Dr. Kerem Bıkmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OP. DR. KEREM BIKMAZ KİMDİR?

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, Tıp fakültesini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde, nöroşirurji ihtisasını ise Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bitirdi. Asistanlık eğitimi sürecinde dört yıl süreyle Avrupa Nöroşirurji Cemiyeti (EANS) eğitim kurslarını başarıyla tamamladı. İhtisas sonrası başasistan olarak çalıştığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevine ara vererek iki yıl süre ile ABD Arkansas Üniversitesi Nöroşirurji Departmanında Prof Dr. Gazi Yaşargil yanında mikrocerrahi eğitimi aldı. Bu süre içinde beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları ve kafa tabanı cerrahileri ile ilgili pek çok operasyona aktif olarak katıldı. Aynı konularda bilimsel araştırma projeleri yürüttü. Profesör Gazi Yaşargil anatomi laboratuarında fiber diseksiyon tekniğini kullanarak yaptığı çalışmalarla beyin anatomisi konusunda bilgi ve deneyimini arttırdı. Bu çalışmalar ile hazırladığı sözlü bildiri ile Türk Nöroşirurji Derneği Ulusal Kongresinde ödül, aynı zamanda Japonyada Kasım 2007 de düzenlenen Dünya Nöroşirurji Dernekleri Federasyonunun 13. Kış kongresine katılım bursu kazandı.

2005 yılında ABD. St. Louis Üniversitesinde beyin tümörleri ve anevrizmalara mikroşirurjikal yaklaşımlar konusunda çalışmalarda bulundu ve bu konudaki deneyimlerini arttırdı. 2006 yılında Almanya'da Mainz Üniversitesinde nöroşirurjide basit girişimsel teknikler ve nöroendoskobik yaklaşımlar konusunda eğitim aldı. Yurtdışında yoğun geçen iki yılın ardından hastanedeki vazifesine geri dönen Dr. Bıkmaz başta derin yerleşimli beyin tümörleri ve anevrizma cerrahisi olmak üzere ileri bilgi ve deneyim gerektiren operasyonları başarıyla gerçekleştirdi.

2007 ve 2008 tarihlerinde ABD Rochester Mayo Klinik Nöroşirurji Departmanında ve Lebanon New Hampshire Darthmouth Hitchkock Medical Center da ağrının ileri tedavisi ve spinal cerrahide minimal invazif yöntemler konularında çalışmalarda bulundu. 2009 yılında Kuzey Amerika Omurga-Omurilik Derneğinin düzenlediği bel, boyun ve sırt ağrılarının cerrahi dışı tedavisi, omurga enjeksiyonları ile ilgili ileri kursları başarı ile tamamlayarak bu konudaki bilgi ve deneyimini arttırdı.

41'i yabancı dilde olmak üzere 100'e yakın bilimsel yayını bulunan Op Dr. Kerem Bıkmaz 2008 yılında Başasistan olarak çalıştığı SB. Okmeydanı Devlet Hastanesi Nöroşirurji Anabilim dalındaki görevinden ayrılarak İstanbul Cerrahi Hastanesine geçti. Burada baş-bel-boyun ağrıları ileri tanı ve tedavi merkezini kurdu. Dr. Bıkmaz 2009 yılından beri kurucusu olduğu İstanbul Nörocerrahi ve Ağrı Merkezinde hastalarını kabul ediyor.