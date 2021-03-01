Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Onursal Adıgüzel hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Onursal Adıgüzel hayatı ve biyografisi!

01.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:29
Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Onursal Adıgüzel hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Onursal Adıgüzel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Onursal Adıgüzel hayatı ve biyografisi! Onursal Adıgüzel kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Onursal Adıgüzel hakkında araştırmalar yapılıyor. Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Onursal Adıgüzel hayatı ve biyografisi!

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1985

Kaç yaşında: 36 yaşında

Nereli: Malatya

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Çeşitli özel sektör firmalarında endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Şubat 2018'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Aleyna Tilki Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Onursal Adıgüzel hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 11:29:33. #1.15#
title