Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Onursal Adıgüzel hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Onursal Adıgüzel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Onursal Adıgüzel hayatı ve biyografisi! Onursal Adıgüzel kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Onursal Adıgüzel hakkında araştırmalar yapılıyor. Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Onursal Adıgüzel hayatı ve biyografisi!

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1985

Kaç yaşında: 36 yaşında

Nereli: Malatya

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Çeşitli özel sektör firmalarında endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Şubat 2018'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.