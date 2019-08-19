Onur Saylak Kuzgun dizisinin kadrosuna dahil oldu! Onur Saylak kimdir?

19.08.2019 09:40

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın Ferman karakteri ile Kuzgun dizisi kadrosuna katıldığı iddia ediliyor. Onur Saylak nereli? Onur Saylak dizileri, filmleri…

ONUR SAYLAK KİMDİR?

Arif Onur Saylak, 12 Eylül 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde okuduğu sırada okulu bırakarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okumaya devam etti. Bu arada üniversitenin İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğunda tiyatro yapmaya başladı. Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Oyunculukta devam etmeye karar veren Saylak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de ayrılarak Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başladı.

ÖDÜLLÜ 'MAVİ DALGA' FİLMİNDE OYNADI

Onur Saylak, Bilkent Üniversitesi'nde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında ve Bilkent Tiyatrosunda da birkaç tiyatro oyununda yer aldı. Ayrıca TED Koleji'nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. 2003 yılında TRT 2 televizyonunda "Hadi Gidelim" adlı 13 bölümlük program sundu. 2010 yılında başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin'in bulunduğu "Gönülçelen" adlı dizide oynadı. 2013 yılında "Mavi Dalga" adlı sinema filminde oynadı. Bu film 50. Antalya Film Şenliğinde ''En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu'' ödülünü aldı. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide yer aldı.

Başarılı oyuncu Saylak, 2014 yılında "Rüzgarın Hatıraları" adlı sinema filminde Murat Daltaban, Mustafa Uğurlu, Tuba Büyüküstün, Ebru Özkan ile birlikte yer aldı. 2015 Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide rol aldı. 2015 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı "Rüzgarın Hatıraları" adlı sinema filminde oynadı. Son olarak Çarpışma dizisinde ekranlara gelmişti.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE EVLENMİŞTİ

Onur Saylak, ilk evliliğini senarist Filiz Alpgezmen ile yaptı ve 2011 yılında boşandı. 28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'de kendisi gibi oyuncu Tuba Büyüküstün ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde Toprak, Maya adlarında ikiz kızları oldu. Çift 2017 yılında boşandı.