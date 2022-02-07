Onur Erol Kocaelili çocukları coşturdu

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - 'Mutlu şehir Kocaeli' sloganı kapsamında kentte yaşayan çocukların da mutlu ve neşeli bir birey olmalarını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ara tatilde onları unutmadı. Bu bağlamda sanat ve eğlence atölyeleri ile ara tatil keyfine renk katan Büyükşehir şimdi de çocukları çocuk ozanı Onur Erol ile buluşturdu. Daha önce yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen Onur Erol konserlerinin ilki 5 Şubat cumartesi günü Gebze'de gerçekleşti. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'ni dolduran Gebzeli çocuklar, Erol'un söylediği şarkılarla dans edip doyasıya eğlendi.

ÇOK EĞLENİP, ENERJİ TOPLADILAR

Eğitici ve neşeli çocuk şarkıları ile tanınan Onur Erol'un Gebze konserinde çocukların keyfi görülmeye değerdi. Hep bir ağızdan şarkı söyleyen ve dans eden çocuklar, ara tatilin son haftasında çok eğlenerek enerji topladı. Uzun süre sahneden inmeyen ve en sevilen şarkılarını seslendiren Erol'a Gebzeli çocuklar dansları ile eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan konser de çocukları ile birlikte güzel dakikalar geçiren veliler, çocuklarının Onur Erol konseri ile mutlu olmasını sağlayan Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

FİNALİ KOCAELİ'NDE YAPILDI

Çocukların eğitimlerine katkı sunmanın yanında eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlamak amacıyla bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapan Büyükşehir, Onur Erol konserlerinin finalini 6 Şubat Pazar günü (bugün) Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Bestelediği oyunlu şarkılarıyla Kocaeli'ndeki çocuklara ulaşan Erol,'Karamela Sepeti Şarkıları' konserinde hem coştu, hem coşturdu. Ezbere bildikleri Onur Erol'un şarkılarını coşkuyla söyleyen Kocaelili çocuklar, performansları ve danslarıyla da göz doldurdu. Konser sonunda Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, Erol'a çiçek takdim etti.

"HARİKASINIZ KOCAELİ"

Çocuklara unutulmaz anlar yaşatan Onur Erol, Gebze ve Kocaeli konserlerinde çocuklara ve ailelerine teşekkür etti. Erol, "Hepiniz harikasınız. İnanılmaz bir coşkunuz var. Ben böyle bir şey görmedim. Şehir şehir geziyoruz. Böyle şarkılara eşlik eden, bu kadar güzel güzel dans eden ve ritimleri yapan bir topluluğa az rastladım. Anne ve babalar da müthişti. Hepinizin ayaklarına sağlık" diye konuştu.

"SANAT DA, KÜLTÜR DE MUTLU ŞEHİR KOCAELİ'NDE"

Kocaeli'nde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren çocuk ozanı Onur Erol, "İlk gün Gebze'deydik. Finali de Kocaeli'nde yaptık. İki güzel salonda muhteşem bir kalabalık ve seyirciyle konserlerimizi tamamlamış bulunuyoruz.Sanat da kültür de mutlu şehir Kocaeli'nde" diyerek konserlere ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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