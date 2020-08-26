"Online şikayet platformları kamu kurumları tarafından da değerli bulunuyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Online şikayet platformları kamu kurumları tarafından da değerli bulunuyor"

BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği tarafından Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurular üzerine 7 ay süren titiz bir incelemeyi tamamlayan bakanlık görevlileri, geçen günlerde kararını açıkladı.

26.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:07

BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği tarafından Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurular üzerine 7 ay süren titiz bir incelemeyi tamamlayan bakanlık görevlileri, geçen günlerde kararını açıkladı. Şikayetvar sitesindeki uygulamaları inceleyen Ticaret Bakanlığı; tüketicilerin şikayetleri sayesinde sorunların bir kısmının Tüketici Hakem Heyetlerine (THH) ve Mahkeme önüne gelmeden satıcı huzurunda çözüm bulması sebebiyle Şikayetvar'ın tüketici dostu bir site olduğunu belirterek, firmaların itibarlarına zarar verme amacı güdülmediği kararını verdi.   

Birleşmiş Markalar Derneği ve muhtelif firmalar tarafından Şikayetvar'ın uygulamalarının incelenmesi için yapılan başvuruları değerlendiren Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı, kararını açıkladı.  

Haksız rekabet, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesi ve marka kullanımı iddialarının yer aldığı başvurulara ilişkin 7 ay süren detaylı incelemesini tamamlayan Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin şikayetleri sayesinde sorunların bir kısmının THH ve Mahkeme önüne gelmeden satıcı huzurunda çözüm bulması sebebiyle Şikayetvar'ın tüketici dostu bir site olduğunu belirterek firmaların itibarlarına zarar verme amacı güdülmediğine karar verdi. Bu kararla birlikte online şikayet platformlarının kamu kurumları tarafında da değerli ve tüketicinin yanında olduğu tescillenmiş oldu.  "ŞİKAYET SİTELERİNİN VARLIĞI YASAL" Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı, Birleşmiş Markalar Derneği tarafından Şikayetvar'ın uygulamalarının incelenmesi için yapılan başvuruları değerlendirdi. Haksız rekabet, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesi ve marka kullanımı iddialarının yer aldığı şikayetleri aylar süren titiz çalışmalarla değerlendiren yetkililer, kararını açıkladı. Kararda, şikayet sitelerinin varlığını yasal olarak yasaklayan bir hüküm olmadığı, Yargıtay kararları marka kullanımı açısından incelendiğinde; ilk derece mahkemesi ve Yargıtay kararlarında başkasının markasının kullanımının "dürüst kullanım ilkesi" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.  "ŞİKAYETVAR KULLANICI DOSTU BİR SİTE" Kararda ayrıca paralı üye olsun olmasın herkesin şikayete cevap hakkı olduğu, Şikayetvar'da uygulanan sistemin haksız rekabete yol açan ve aksak yönlerinin bulunmadığı, tüketicilerin şikayetleri sayesinde sorunların bir kısmının THH ve Mahkeme önüne gelmeden satıcı huzurunda çözüm bulması sebebiyle tüketici dostu bir site olduğu bilgisine yer verildi. Ticaret Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada Şikayetvar uygulamaların içinse "söz konusu uygulamaların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve ilgili Yönetmeliğe aykırı olmadığı" yönünde karar verildiği açıklandı.  "ONLİNE ŞİKAYET PLATFORMLARI HAKSIZ REKABETE YOL AÇMIYOR"

Yapılan açıklamada, alınan bu kararın, şikayet sitelerinin devlet nezdinde de kabul edildiği anlamını taşıyarak bu tür platformların kullanıcı dostu olduğu, haksız rekabete yol açmadığı bir kez daha kanıtlandığı vurgulandı.  Ayrıca alınan bu kararla birlikte online şikayet platformları sayesinde tüketicilerin mahkeme önüne gelmeden ya da Tüketici Hakem Heyetlerine gerek kalmadan yaşadıkları sorunlara çözüm bulduğunun altı çizildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dünya
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı Ekonomi
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi Magazin
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım Güncel
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi
Bursa'da gerçekleştirilen Fırtına-16 operasyonunda çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Murat Kurum Fatih Dönmez Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kenan Doğulu Cüneyt Arkın Halit Ergenç Deniz Akkaya
Spor Jose Sosa Metin Oktay Eddie Newton Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza İzmir Giresun Karadeniz
Şu an buradasınız: "Online şikayet platformları kamu kurumları tarafından da değerli bulunuyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 10:06:38. #1.14#
title