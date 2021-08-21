ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Marmara Depremi'nin ardından alınan tedbirler ile verilen eğitimler hayat kurtarıyor

Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Selahattin Karsli, Marmara Depremi'nden bu yana alınan tedbirler ve eğitimlerle benzer durumlarda enkaz altından kurtarılanların sayısının yükseldiğini belirtti.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Selahattin Karsli, Marmara Depremi'nden bu yana alınan tedbirler ve eğitimlerle benzer durumlarda enkaz altından kurtarılanların sayısının yükseldiğini belirtti.

Marmara, Gölcük, Van, İzmir, Bingöl ve Elazığ depremleri başta olmak üzere birçok afette görev alan Erzurum AFAD ekipleri, tatbikat ve eğitimlerle olası kurtarma operasyonları için haftanın belirli günlerinde çalışma yapıyor.

Hazırlanan özel alanlarda arama kurtarma eğitimlerini sürdüren ekipler, yaptıkları tatbikatlar sayesinde bugüne kadar meydana gelen depremlerde yüzlerce insanı enkaz altından sağ çıkardı.

Kentteki kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile kendilerine gönüllü müracaatta bulunan kişilere de eğitim veren ekipler, İzmir'de enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarılması çalışmalarında da yer aldı, bu depremde 15 kişinin beton yığınları altından çıkmasını sağladı.

"Eğitimler depremde hayat kurtarıyor"

AFAD İl Müdürü Selahattin Karsli, AA muhabirine, her afet anında ekiplerin müdahale için saniyelerle yarıştığını söyledi.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu ve bu nedenle her an deprem olacak gibi ekiplerin hazır kıta beklediğini anımsatan Karsli, "AFAD olarak çalışmalarımızı üçe ayırdık. Ayrıca tatbikatların yanı sıra halkımızı da bir yandan bilinçlendiriyoruz ve çalışmalarımızda buna önem veriyoruz. Halkımızdan istediğimiz afet öncesinde bütün tedbirleri almak. Halkımızdan da gönüllü olanlara eğitim veriyoruz ve onların gönüllü olarak bu eğitimlere katılmasını istiyoruz. Çünkü verilen eğitimler depremde hayat kurtarıyor." diye konuştu.

Karsli, AFAD'ın verdiği eğitimlerin ve gönüllü sayısının da arttığını belirtti.

Marmara Depremi'nin ardından halkın afetlere bakış açısının da değiştiğini dile getiren Karsli, şöyle konuştu:

"Marmara Depremi'nden bu tarafa bakarsak, depremlerin ardından yapılanları iyi irdelersek, neden bu yılın eğitim yılı ilan edildiğini anlamak mümkün. Marmara Depremi'nin ardından hemen hemen aynı büyüklükteki depremlerde can kaybımız daha az oldu. Bu zamana kadar gelinen süreçte alınmış olan tedbirlerin neticesinde ve eğitimler sayesinde enkaz altından çıkartılan canlı sayımız yükseldi. İzmir Depremi'nde olsun veya diğer depremlerde olsun 7-8 gün sonra enkaz altından canlı insan çıkardık. Halkımız depremde kendilerini koruyabilecekleri hayat üçgeni nedir, artık onu biliyor."

"AFAD'ın verdiği eğitime katılanlar, söylenenleri bire bir uygulasın"

Resmi kurumlar ve okullar başta olmak üzere birçok yerde verilen AFAD eğitimlerinin zaman zaman tatbikatlarla pratiğe döküldüğünü hatırlatarak, tüm kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimleri tamamlayacaklarını bildirdi.

Erzurum AFAD ekibinin, Türkiye'deki en donanımlı ekiplerden biri olduğuna işaret eden Karsli, "Halkımız eğitimlerde söylenenlere dikkat etsinler, eğitimlere katılım sağlasınlar. İzmir depreminde 3 gün sonra enkaz altında bir çocuğumuza ulaştık ve belirli bir süre sonra kendisini sağ çıkardık. Enkaz altında sabır tükeniyor. Onun için çalışmaları yaparken aşama aşama hepsini iyi analiz etmek lazım. Sağ insanı enkaz altından çıkartırken iyi bir yol izlemezsek ölmesine sebep olabiliriz. AFAD'ın verdiği eğitime katılanlar, söylenenleri bire bir uygulasın." ifadelerini kullandı.

Karsli, deprem anında merdiven ve asansörlere akın etmenin ölüm oranlarını artırdığına dikkati çekerek, mukavemeti yüksek veya dayanıklı eşyaların yanında durmanın hayat kurtaracağını vurguladı.

Depremlerde kurtarılan insanların çoğunun böyle noktalarda olduğunu kaydeden Karsli, "Binanın ilk çöktüğü veya çökmesine sebep olan alanların başında merdivenler geliyor ve depremlerde ölü insanları hep oradan çıkardık. Halkımızdan ricamız bu işin eğitimlerine katılsınlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf