OnePlus Nord N10 5G özellikleri neler? OnePlus Nord N10 5G fiyatı ne kadar olacak?

İlk olarak sızıntı bilgilerle gündeme gelen ve hakkında bilgi sahibi olduğumuz OnePlus Nord N10 hakkında yeni detaylar paylaşıldı. OnePlus Nord N10 5G tanıtıldı peki özellikleri neler? OnePlus Nord N10 5G tasarımı nasıl? Türkiye'de 5G alt yapısı var mı?