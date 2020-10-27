OnePlus Nord N10 5G özellikleri neler? OnePlus Nord N10 5G fiyatı ne kadar olacak?
İlk olarak sızıntı bilgilerle gündeme gelen ve hakkında bilgi sahibi olduğumuz OnePlus Nord N10 hakkında yeni detaylar paylaşıldı. OnePlus Nord N10 5G tanıtıldı peki özellikleri neler? OnePlus Nord N10 5G tasarımı nasıl? Türkiye'de 5G alt yapısı var mı?
Temmuz ayında duyurulan OnePlus Nord ailesinden OnePlus Nord N10 5G tanıtıldı. Peki, telefonun tasarımı nasıl, teknik özelliklerinde neler var?
OnePlus Nord modeli ilk defa 2020'nin Temmuz ayında gerçekleşen lansmanda duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde serinin yeni modeli olan N10 5G tanıtıldı. Tasarımında OnePlus Nord gibi delikli ekrana rastlamaktayız.
OnePlus N10 5G'nin ön kamerası sol üst köşedeki delikte yer alıyor.
Orta segmentte bulunan model Qualcomm Snapdragon 690'dan güç alıyor. Cihaz da 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Ek olarak 512 GB'a kadar microSD kart desteği de kullanıcılara sunulmuş. 6,49 inç Full HD+ özelliklerine sahip ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
ONEPLUS NORD N10 5G ÖZELLİKLERİ NELER?
Teknik özellikleri
İşlemci: Snapdragon 690
RAM: 6 GB
Depolama: 128 GB
Ekran: 6,49 inç Full HD+ 90Hz LCD
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4.300 mAh
İşletim Sistemi: Android 10, Oxygen OS 10.5
Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, NFC
ONEPLUS NORD N10 5G FİYATI NE KADAR?
OnePlus Nord N10 5G, fiyatıysa 329 euro olarak satışa sunuldu. Ülkemizde yaklaşık 3.143 TL + vergiler olarak hesaplanacaktır.
Ekran özellikleri
Ekran Boyutu
6.49 İnç
Ekran Teknolojisi
IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü
1080x2400 (FHD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı
FHD+
Piksel Yoğunluğu
406 PPI
Ekran Yenileme Hızı
90 Hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio)
20:9
Ekran Alanı
101.09 cm²
Ekran Özellikleri
Çizilmeye Dirençli Cam
Multi Touch
Çerçevesiz Tasarım
Eğimli Ekran (2.5D)
Ekran İçinde Ön Kamera
Ekran Dayanıklılığı
Corning Gorilla Glass 3
Dokunmatik Türü
Kapasitif Ekran
Renk Sayısı
16 Milyon
Ekran/ Gövde Oranı
83.02 %
Batarya Özellikleri
Batarya Kapasitesi
4300 mAh
Şarj
USB Type-C
Hızlı Şarj
Var
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
30 W
Hızlı Şarj Özellikleri
Hızlı Şarj (30W)
Warp Charge 30T (30W)
Kablosuz Şarj
Yok
Değişir Batarya
Yok
Kamera Özellikleri
Kamera Çözünürlüğü
64 MP
Optik Görüntü Sabitleyici
Yok
Kamera Özellikleri
Portre Modu (Bokeh)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Panorama
RAW Kayıt Yapabilme
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Flaş
LED
Diyafram Açıklığı
F1.79
Video Kayıt Çözünürlüğü
2160p (Ultra HD) 4K
Video FPS Değeri
30 fps
Video Kayıt Özellikleri
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
Video Kayıt Seçenekleri
720p @ 240fps
1080p @ 120fps
1080p @ 30fps
1080p @ 60fps
2160p @ 30fps
İkinci Arka Kamera
Var
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü
8 MP
İkinci Arka Kamera Diyafram
F2.25
İkinci Arka Kamera Özellikleri
Ekstra Geniş Açı
Ekstra Geniş Açı (119°)
Üçüncü Arka Kamera
Var
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü
2 MP
Üçüncü Arka Kamera Diyafram
F2.4
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri
Makro (Macro) Çekim
Dördüncü Arka Kamera
Var
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü
2 MP
Dördüncü Arka Kamera Diyafram
F2.4
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri
Derinlik Algısı (Bokeh)
Ön Kamera Çözünürlüğü
16 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü
1080p
Ön Kamera FPS Değeri
60 fps
Ön Kamera Diyafram Açıklığı
F2.05
Ön Kamera Özellikleri
Portre Modu
HDR
Sanal Flaş