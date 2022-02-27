ÖNDER Onursal Başkanı Solmaz, 28 Şubat sürecinde imam hatiplilerin yaşadıklarını anlattı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, "Başörtülüler artık her kademede, kamusal bütün alanlarda görev yapabiliyor, üniversiteye gidebiliyor. Artık Viyana kapısına öğrenci göndermiyoruz. Burada rahatça okuyabiliyorlar" dedi.

Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak nitelendirilen ve toplum hafızasında derin izler bırakan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının üzerinden 25 yıl geçti.

O dönem ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanlığı görevini yapan İbrahim Solmaz, "28 Şubat" denildiğinde aklına siyasilere yönelik baskılar, başörtüsünün yasaklanması ve imam hatiplilerin katsayı mağduriyeti yaşaması gibi birçok zulüm ve hak gasbı geldiğini, kendisinin de hem dernek başkanı olarak hem de iş insanı olarak o dönem ciddi zorluklar yaşadığını söyledi.

O dönemde ÖNDER'in talimatlarla takip altına alındığına, baskınlara ve incelemelere maruz kaldığına işaret eden Solmaz, devlete küskün ya da düşman olmadıklarını ancak kendilerine haksızlık yapanların yaptıklarını da hiçbir zaman unutamayacaklarını vurguladı.

"Öğrencileri zorla otobüslere dolduruyorlardı"

Solmaz, çocuk yaştaki öğrencilerin okul önlerinden zorla alınarak hiç bilmedikleri yerlere bırakıldığı bazı olaylara tanıklık ettiklerini belirterek, "Okul önlerindeki 12-13 yaşındaki öğrencilerimizi zorla sabahları otobüslere çevik kuvvet vasıtasıyla dolduruyorlardı. Eyüp'teki öğrenciyi alıp Küçükçekmece'de yolun ortasına bırakıyorlardı. Bu çocukların başına bir şey gelse ne olacak, bunun sorumlusu kim?" diye konuştu.

AK Parti yasakları kaldırdı

AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda 28 Şubat'tan kalan başörtüsü yasağı ve katsayı sorununu çözmek için gayret gösterdiğini ancak her defasında parti kapatmakla tehdit edildiğini hatırlatan Solmaz, şunları kaydetti:

"AK Parti ilk yılında bu problemi çözeceğini söyledi ama imam hatiplerle ve başörtüsüyle ilgili konuştuğu her cümle parti kapatma sebebi sayıldı. O yüzden o dönemki YÖK direndi, YÖK düzeldi Danıştay direndi, o düzeldi Anayasa Mahkemesi direndi, yani önüne ha bire engel çıkardılar. AK Parti ve Tayyip Bey bu yasakları 30 Mart 2012'de 4+4+4 ile tamamen kaldırmış oldu. Kendilerine müteşekkiriz, yürekten teşekkür ediyoruz. Çünkü milletin o tarihte özgürlüğüne ve istiklaline kavuştuğunu düşünüyoruz."

"Artık Viyana kapısına öğrenci göndermiyoruz"

Solmaz, yasakların kaldırılmasıyla üniversite için Avrupa ülkelerine gitme durumunun da ortadan kalktığını dile getirerek, "Başörtülüler şimdi her kademede, kamusal bütün alanlarda görev yapabiliyor, başörtülü öğrenciler üniversiteye gidebiliyor. Artık Viyana kapısına öğrenci göndermiyoruz. Burada rahatça okuyabiliyorlar." dedi.

Katsayı ve başörtüsü yasağının kalkmasıyla imam hatip okullarının düşen öğrenci sayısının tekrar yükseldiğini aktaran Solmaz, "İmam hatiplerin orta kısımları kapatıldığı için öğrenci sayımız 69 bine kadar düşmüştü. 30 Mart 2012'de önümüzün açılmasıyla beraber öğrenci sayımız şu anda 1,5 milyonu bulmuş durumda. Okul sayımız da hemen hemen 6 binleri bulmuş durumda. Hak yerini buldu, bunun bir lütuf olduğunu düşünmüyoruz, bu hakkın iadesidir." şeklinde konuştu.