Önder Kahveci kimdir? Önder Kahveci kaç yaşında, nereli? Önder Kahveci biyografisi!

FOX TV Çalar Saat programına katılan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci çeşitli açıklamalarda bulundu. Memura zam tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Önder Kahveci'nin hayatı merak edildi. Peki, Önder Kahveci kimdir? Önder Kahveci kaç yaşında, nereli? Önder Kahveci mesleği nedir? Önder Kahveci hayatı ve biyografisi nedir?

2018 yılında, 21-22 Nisan 2018 tarihinde yapılan Türkiye Kamu-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına seçilmiştir. Peki, Önder Kahveci kimdir? Önder Kahveci kaç yaşında, nereli? Önder Kahveci mesleği nedir? Önder Kahveci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÖNDER KAHVECİ KİMDİR?

1962 yılında Amasya-Göynücek ilçesinde doğdu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İlk ve Ortaokulu Göynücek'te bitirdi. Çankırı Sağlık Meslek Lisesi'nde 3 yıl okuduktan sonra Konya Sağlık Meslek Lisesi'nden 1981 yılından mezun oldu.

12 Kasım 1981 tarihinde Bitlis Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık memuru olarak başladı.1984-1985 yıllarında askerlik görevini yerine getiren Önder Kahveci, Bitlis'ten Amasya Sağlık Müdürlüğü'ne tayin edildi. 1988 yılında Ankara Gevher Nasibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nü kazandı. 1991 yılında mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Tıbbi Teknolog olarak görev yaptı.1992 yılından itibaren Keçiören Çevre Sağlığı ve Laboratuar Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Eylül 1999 yılından itibaren Ankara Süleyman Sağlık Meslek Lisesi'nde okul müdürü olarak görev yaptı. 1992 yılından beri Türk Sağlık-Sen üyesi olan Kahveci, 1999-2001 yılları arasında Ankara 1 nolu Şube Başkanlığı yaptı. 16-17 Şubat 2002 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurul'da Genel Başkanlığa seçildi.

30-31 Mart 2002 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Kamu-Sen 1. Olağan Genel Kurulu'nda Konfederasyon Genel Mali Sekreterigörevine seçildi. Türkiye Kamu-Sen 4.Olağan Genel Kurulunda ve Türkiye Kamu-Sen 5. Olağan Genel Kurulu'nda da Genel Sekreterlik görevine seçildi.

2018 yılında, 21-22 Nisan 2018 tarihinde yapılan Türkiye Kamu-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına seçilmiştir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.