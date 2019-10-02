Önce yerinde inceledi sonra meclise taşıdı

02.10.2019 10:42

Develi Gümüşören Barajının kapaklarının açılmasıyla ulaşım güzergahları sular altında kalan bölgelerde incelemelerde bulunan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, vatandaşın ulaşım mağduriyetinin giderilmesi için yeni bir köprünün yapılmasının şart olduğunu söyledi.



Sulama ve enerji maksatlı 2017 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde hizmete açılan Gümüşören Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle, Yenice, Çukuryurt ve Beşkardeş Mahalle sakinlerinin kullandığı ulaşım güzergahları sular altında kaldı. Bu nedenle barajın diğer tarafında kalan arazilerine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar, ulaşım çilesini MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'e anlattı. MHP İl Başkanı Serkan Tok, Develi ilçe Başkanı Yunus Özer, Belediye Meclis Üyesi Ali Kabak ve mağdur vatandaşlarla bölgede incelemelerde bulunan MHP'li Özdemir, bu sorunu meclis gündemine taşıdı. Özdemir, ayrıca bölgede ihtiyaçları karışlayan bir köprünün yapılması durumunda mağduriyetin ortadan kaldırılacağını belirtti.



Yeni bir köprü mecburiyet



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, Gümüşören Barajı nedeniyle özellikle bölgede tarım arazisi olan çiftçilerin mağduriyet yaşadıklarını belirten Özdemir, "Baraj alanının karşı tarafında tarım arazileri olan mahalle sakinleri, önceden kullandıkları köprü ve yollar sular altında kalması nedeniyle daha önceden yaklaşık 2 km yol giderken, baraj yapımı sonrası aynı arazilerine ulaşmak için 30 km gidiş 30 km dönüş olmak üzere günlük 60 km yol kat etmektedirler. Bu durumdan civarda bulunan diğer mahalleler de etkilenmektedir. Buraya yapılacak yeni bir köprü vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin mağduriyetini tamamen ortadan kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.



Köprü yapılacak mı?



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı açıklamalardan sonra, Bakan Bekir Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti ve cevap istedi:



"Gümüşören Barajı nedeniyle sular altında kalan köprü ve yolların yerine yeni köprü ve yolların yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılmış mıdır? Şayet yapıldıysa bu çalışmalar hangi aşamadadır? DSİ yetkilileri bölgede yaşanan sorunlar hakkında şimdiye kadar bir inceleme yapmış mıdır? Yapmış ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Bu sonuçlar kamuoyu ve bölgede yaşayan vatandaşlarla paylaşılmış mıdır? Bahse konu olan sorunlardan Bakanlığınızın tespitlerine göre toplam kaç mahalle olumsuz etkilenmektedir? Baraj suları altında kalan ve vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden olan köprü ve yollar için şu ana kadar neden bir çözüm üretilememiştir? Mahalle sakinlerinin belirttiği, sular altında kalan eski köprünün yaklaşık 1.5 km üst tarafındaki Mahmutçuk ve Karaburun mevkiinde uygun köprü yeri bulunduğu tespitleri doğru mudur? Doğru ise bu bölgede yeni bir köprü yapılması konusunda çalışmalar yapılacak mıdır?" - KAYSERİ

Kaynak: İHA