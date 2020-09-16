"Gel biraz gezelim" dediği kişiye önce kurşun yağdırdı, ardından cinsel organını kesti
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"Gel biraz gezelim" dediği kişiye önce kurşun yağdırdı, ardından cinsel organını kesti

Mardin'de birlikte gezmeye çıktığı şahsın bacaklarına ateş eden saldırgan ardından cinsel organını kesti.

16.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:12

Mardin Midyat ilçesinde bir kişi, birlikte gezmeye çıktığı şahsın bacaklarına ateş ettikten sonra cinsel organını kesti. Olay yerinden kaçan saldırgan jandarma ekiplerince yakalanırken, yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün Midyat ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.O., S.G.'yi gezmeye götürme bahanesi su deposunun bulunduğu bölüme getirdi. H.O., burada S.G.'yi araçtan indirerek önce ayaklarına ateş açtı, ardından da bıçakla cinsel organını kesti. H.O., olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzenine bölgeye 112 acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Midyat Devlet Hastanesine ardından da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı S.G., Diyarbakır'daki müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı H.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. H.O., kaçtığı araç ile birlikte Midyat-İdil karayolunda yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki ifadesi devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

'Gel biraz gezelim' dediği kişiye önce kurşun yağdırdı, ardından cinsel organını kesti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ADİL: hemşerim çok kızmış belli adam yanlış şeylerin peşindeymiş kullanamaması için işi çözmüş
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BELKİ DE: olay nasıl gelişti bilmiyoruz ama gel gezelim deyip sonra böyle olması biraz tuhaf Herhalde durup dururken olmamıştır belki de bu cezayı hak etmiştir
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