Hurdacı, sokak ortasında önce kollarını kesti sonra jileti boğazına dayadı
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Hurdacı, sokak ortasında önce kollarını kesti sonra jileti boğazına dayadı

24.10.2020 21:56 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:53
Hurdacı, sokak ortasında önce kollarını kesti sonra jileti boğazına dayadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hurdacılık yapan bir vatandaş, yanında taşıdığı jiletle önce kollarını kesti, sonra jileti kendi boğazına dayadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Hasanefendi Mahallesi'nde saat 15.00 sularında meydana gelen olayda, daha öncede kendine zarar veren Barış K. isimli şahıs, hurdacılık yaptığı seyyar arabası ile Sevgi Yolu üzerinde elindeki jilet ile kendisine zarar verdi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU JİLET ELİNDEN ALINDI

Kollarını kesen ve zaman zaman elindeki jileti boğazına dayayan Barış K. ayakta zor dururken alkollü olduğu tespit edildi. Zaman zaman çevre esnafını da rahatsız eden şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Barış K'nın kanlar içinde kalan elinden jileti almaya çalıştı. Polislere direnen şahıs, uzun uğraşlar sonunda ikna edilerek elindeki jilet alındı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hurdacı, sokak ortasında önce kollarını kesti sonra jileti boğazına dayadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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