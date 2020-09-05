Önce eşiyle kavga etti, sonra fabrika işçilerine saldırdı
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Önce eşiyle kavga etti, sonra fabrika işçilerine saldırdı

Arnavutköy'de sokak ortasında eşine saldıran adam, daha sonra akrabalarını toplayarak onları ayırmaya gelen işçilere saldırdı.

Önce eşiyle kavga etti, sonra fabrika işçilerine saldırdı
05.09.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:54

Arnavutköy'de sokak ortasında eşine saldıran adam, daha sonra akrabalarını toplayarak onları ayırmaya gelen işçilere saldırdı.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde sokak ortasında kavga eden karı kocayı, bir halı fabrikasındaki işçiler ayırdı. Sokak ortasında kavga eden çifti ayıran fabrika işçileri daha sonrasında işlerine devam etmek için fabrikaya döndü. İddiaya göre 15 dakika sonra akrabalarını toplayarak fabrikaya gelen saldırgan fabrikanın içine girerek işçilere saldırmak istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, fabrikanın etrafını saran saldırganlar uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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