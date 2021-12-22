DİDİM, AYDIN (İHA) - - Önce elektrik kablolarını sonra arabayı çaldılar

Elektrikçi soygunu kameralara yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde bir elektrikçi dükkanına giren iki hırsız önce işyerindeki elektrik kablolarını, ardından da park halindeki aracı çalarak ortadan kayboldu.

Olay, Yeni Mahalle 821 sokak üzerindeki bir elektrikçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde elektrikçiye gelen iki hırsız kapıdaki kilidi kırarak içeri girdi. Hırsızlar ilk olarak işyerindeki alarm aparatını kırıp devre dışı bırakırken, daha sonra da içeride bulunan elektrik kablolarını çaldı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların giydikleri mont ve maske ile yüzlerini kapadıkları görüldü.

Park halindeki otomobili de çaldılar

Hırsızlar bölgeden uzaklaşırken, sokak üzerindeki park halinde olan bir aracı da çalıp, kabloları da araca koyarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine emniyet ekiplerinin başlattıkları çalışmalar kapsamında çalınan araç terk edilmiş halde bulundu. Gerekli incelemelerin ardından araç sahibine teslim edildi.

30 bin TL zarara uğrattılar

İşyeri sahibi Oktay Demircioğlu olayı sabah fark ettiklerini belirterek, "Olay anı güvenlik kameralarına yansımış. Daha önce bir kez de işyerime hırsız girmişti, bu ikinci oldu. Kablolarımı çalmışlar. Ayrıca sokakta park halinde olan bir aracı da çalarak ortadan kaybolmuşlar. 30 bin TL'ye yakın zararım var. Emniyet güçleri inceleme yaptı. Kendilerine şikayetçi oldum. Umarım kısa sürede bulunur ve zararımı karşılama imkanım olur" diye konuştu.