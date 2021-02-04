Yolun karşısına geçen kadına çarpıp metrelerce sürüklediği anlar kamerada

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Gaziantep'te panelvan kullanan bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpıp metrelerce sürükledi. 10 gün boyunca hastanede tedavi gören kadın yaşam mücadelesini kaybederken, olay yerinde bir anlık duraksamadan sonra kaçan sürücü hala bulunamadı.

Korkunç kaza yaklaşık 10 günce Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde simit almak için evinden çıkan Fatma Neslihan Özdere (49), yolun karşına geçmek istedi. Bu esnada kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen panelvan tipi araç talihsiz kadına çarparak metrelerce sürükledi.

KISA BİR SÜRELİĞİNE DURAKSADI

Kaza anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Özdereye'ye çarpan araç sürücü ise aracıyla beraber olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Neslihan Özdere'yi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

GECE SAATLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Özdere, hastanede tedavi gördüğü 10 günlük süreçte yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

SÜRÜCÜ BULUNAMADI

Öte yandan 10 gün önce yaşanan kazadan sonra kaçan sürücü ise hala bulunamadı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin ve sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI