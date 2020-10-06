Sıra beklemek istemeyen şahıslar, önce doktoru sonra da polisi darbetti
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Sıra beklemek istemeyen şahıslar, önce doktoru sonra da polisi darbetti

06.10.2020 08:07 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:50

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne trafik kazası sonucu gelen ve 'sıra beklemek istemeyen' kişi, iddialara göre önce doktorları sonra da olaya müdahale eden hastane polislerini yanındaki arkadaşıyla birlikte darbetti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Travma Birimi'ne geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi amaçlı getirilen Ersin B., aynı bölümde çalışan kadın doktor Ö.K'ye, iddialara göre, hemen tedavi edilmek ve beklememek istediğini söyledi. Doktor Ö.K de planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine Ersin B., kadın doktora bağırarak hakaretler savurdu. Bunun üzerine aynı serviste çalışan doktor O.T., şahsın bağırmaması yönündeki ikazı üzerine Ersin B., ve yanındaki İbrahim Halil Ç., her iki doktora da saldırarak doktorları darp etti.

HASTANE POLİSİ DE DARBEDİLDİ

Doktorların saldırıya uğramasının ardından olay hastane polislerine bildirildi. İhbar alarak şahıslara müdahale etmek isteyen hastane polisi M.K. de İbrahim Halil Ç., tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Darp olayının ardından beyaz kod veren hastane polislerince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Saldırı olayını gerçekleştirenlerden İbrahim Halil Ç., polis ekipleri hastaneye gelmeden önce olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçarken, şüphelilerden Ersin B., hastane polisleri ve olay yerine gelen polis ekiplerince gözetim altına alındı. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerince İbrahim Halil Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde 35 AFC 320 plakalı araç içerisinde yanında bulunan Çetin Ö., ile birlikte yakalandı.

Önce doktoru sonra da polisi darbeden şahıslar, suç makinesi çıktı

ARAMADA UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerden Çetin Ö'nün yapılan üst aramasında; bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet 7.65 mm fişek ile yine aynı şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir diğer şüpheli olan İbrahim Halil Ç'nin üzerinde yapılan aramalarda ise; bir miktar reçetesiz ilaç, şoför koltuğu yakınında bir adet 7.65 mm tabanca ile bu tabancaya ait şarjör içerisinde bir adet fişek olduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçmayan Ersin B'nin üzerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, Ersin B., daha sonra Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Kimlik sorgusu yapılan şüphelilerden Ersin B'nin çocuğa cinsel istismar, kasten yaralama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, İbrahim Halil Ç'nin ise yapılan kimlik sorgusu sonucunda; cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmanın yanı sıra 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak ' suçundan aranması bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen doktorlar ve hastane polisi, şahıslardan şikayetçi olduklarına dair ifade verirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Sıra beklemek istemeyen şahıslar, önce doktoru sonra da polisi darbetti
Sıra beklemek istemeyen şahıslar, önce doktoru sonra da polisi darbetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

Haber Yorumları (7)
ERKAN: adli kontrol şartıyla serbest kalırlar.
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HEY HEY: Haberin sonunda ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı ibaresi yazılmamış herhalde yanlışlık olmasi lazım bir daha kontrol edin
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ANLAMADIM: Anlamadığım konu ne biliyomusunuz geçenlerde bir haber gördüm sevgilisine bardak fırlatan bir dizi oyuncusu 35 yılla yargılanırken bu gereksiz yaratıklar nasıl sokakta serbest ?
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