Önce dişlerinde kalan yiyeceği temizledi sonra öpücüklere boğdu
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Önce dişlerinde kalan yiyeceği temizledi sonra öpücüklere boğdu

Önce dişlerinde kalan yiyeceği temizledi sonra öpücüklere boğdu
Hürriyet - Haberler | Magazin

ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN ARKADAŞLARIYLA BULUŞTULARÜnlü oyuncu Gerard Butler, sevgilisi Morgan Brown ve bir grup arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için buluştu.

ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN ARKADAŞLARIYLA BULUŞTULAR

Ünlü oyuncu Gerard Butler, sevgilisi Morgan Brown ve bir grup arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için buluştu. Batı Hollywood'da bir restoranın dış mekanında toplanan grup, neşeli bir yemek yedi. Bu arada Butler'ın ellerini ve kollarını da kullanarak hararetli bir şekilde bir şeyler anlattığı görüldü.

'DİŞİNDE BİR ŞEY VAR' Sevgilisi Brown bir ara ünlü oyuncunun dişinde kalan yemek parçalarını temizledi. İki sevgili otomobillerine giderken de birbirlerini öpücüklere boğdu.

GÖBEK YAPMIŞ

Son dönemde özellikle göbek bölgesinde fazla kiloların toplandığı dikkat çeken Gerard Butler ile sevgilisi Morgan Brown, ilişkilerini bir dargın bir barışık yıllardır sürdürüyor. 51 yaşındaki İskoç oyuncu Butler ile 50 yaşındaki Brown, zaman zaman kesintiye uğrasa da ilişkilerini sürdürüyorlar.

TEMİZLİKTEN SONRA ÖPÜCÜK

Çift önceki gün de Batı Hollywood'da bir restoranda arkadaşlarıyla buluşup öğle yemeği yedi. Bu yemek sırasında Butler, arkadaşlarına hararetli bir şekilde bir şeyler anlattı. Yemeğin ardından Brown, sevgilisinin dişlerinde yemek artığı kaldığını fark etti. Hemen uzanıp Butler'ın dişleri arasında kalanları temizledi. Sonra Butler sevgilisine gülerek karşılık verdi. Çift daha sonra arkadaşlarından ayrılıp otomobillerine doğru ilerlemeye başladı. Bu arada da araçlarına binmeden birbirlerini öpücüklere boğdular.

ÜNLÜ YAPIMCININ TORUNU

Gerard Butler'ın sevgilisi Morgan Brown her ne kadar kendisi sinema dünyasının içinde olmasa da yine de sektörde adını duyuran bir ailenin üyesi. Morgan Brown, yapımcı Harry Joe Brown Sr'ın torunu. Bir model olan annesi Karen Dempsey ise sinemanın ustalarından Peter O'Toole ile yaşadığı romantik ilişkiyle biliniyor.

BUTLER'IN AŞK HAYATI DA HIZLI

Sinemanın en yakışıklı oyuncularından biri olarak bilinen Gerard Butler, özel hayatıyla da gündeme geliyor sık sık. Bir dönem Romanyalı model Madaline Ghenea ile aşk yaşayan Butler'ın gönül defterinde Bradi Glanville, Jennifer Aniston gibi ünlülerin de adı yazılı.  Butler kısa bir süre sonra Chase adlı yeni filmi için Savannah kentine gitmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Hürriyet

Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin ilginç romantizmi! Önce dişlerinin arasını temizledi sonra öpücüklere boğdu
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin ilginç romantizmi! Önce dişlerinin arasını temizledi sonra öpücüklere boğdu
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