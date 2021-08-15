Önce dans ettiler sonra kan verdiler
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Önce dans ettiler sonra kan verdiler

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | Sağlık

Önce dans ettiler sonra kan verdiler Kan bağışına hem teşvik ettiler hem eğlendirdiler Türk Kızılay Sakarya Şubesi'nden şenlik havasında kan bağışı kampanyası Türk Kızılay Sakarya Şubesi farkındalık oluşturmak adına Karasu ilçesinde şenlik düzenleyerek bağışçıları kan vermeye davet etti.

Önce dans ettiler sonra kan verdiler

Kan bağışına hem teşvik ettiler hem eğlendirdiler

Türk Kızılay Sakarya Şubesi'nden şenlik havasında kan bağışı kampanyası

SAKARYA - Türk Kızılay Sakarya Şubesi farkındalık oluşturmak adına Karasu ilçesinde şenlik düzenleyerek bağışçıları kan vermeye davet etti. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte vatandaşlar önce eğlendi daha sonrasında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi, farkındalık oluşturmak adına kan bağışı aracının rotasını Karasu ilçesine çevirdi. Şenlik havasında gerçekleşen etkinlik gündüz saatlerinde başlayarak gece saatlerine kadar devam etti. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gösterdiği etkinlikte müzik eşliğinde önce oyun oynayan vatandaşlar daha sonrasında kan bağışında bulundu.

Gerçekleşen etkinlikte hem eğlenen hem de kan bağışında bulunan Burcu Özbay, "Çok zor bir işlem değil 6 dakika sürdü. Benim kadar kimse iğneden korkmasın. İçeride 10-15 dakika dinlendik. Baş dönmesi gibi bir durum yok. Çok rahat geçti. Herkesin kan vermesini rica ediyorum. Çünkü bizim de yakınlarımız ameliyat olabilir, kana ihtiyacı olabilir" dedi.

Kilosunun az olduğu için kan veremeyen Derya Öcal, "Çok güzel bir organizasyon. Gayet de eğleniyoruz. Hem teşvik ediyor hem de eğlendiriyor. Kilom yeterli olsaydı kan verecektim. Olsaydı, gönül rahatlığıyla vermek isterdim" diye konuştu.

Önce dans ettiler sonra kan verdiler
Önce dans ettiler sonra kan verdiler
Önce dans ettiler sonra kan verdiler
Önce dans ettiler sonra kan verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

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