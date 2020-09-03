Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü Adana'da sinir krizi geçiren bir kişi çocuğunu sonra karısı öldüresiye dövdü.

Adana'da sinir krizi geçiren bir kişi çocuğunu sonra karısı öldüresiye dövdü. Polis karısını ve çocuğunu döven şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.'yi darp etmeye başladı. Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun anlına vurdu. Küçük çocuk anlı açılınca kanlar içerisinde yere düştü.

Öfkesi dinmeyen Fevzi D., daha sonra karısı Ceylan D.'yi öldüresiye dövdü. Ceylan D., bayılınca Fevzi D., motosiklete binerek hızla kaçtı.

Polisi aradım karımı öldürdüm diye kendini ihbar etti

Olay yerinden kaçan Fevzi D., 155 polis ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, evinin adresini verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi.

Polis, Levent Mahallesi ara sokaklarında yaptığı arama çalışmalarında, olayı gerçekleştiren Fevzi D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İHA