Öncan, ZONDEF Genel Başkanı oldu
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Öncan, ZONDEF Genel Başkanı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Öncan, ZONDEF Genel Başkanı oldu

Zonguldaklı işadamı Ziya Öncan, ZONDEF Genel Kurulunda genel başkanlığa seçildi.

Zonguldaklı işadamı Ziya Öncan, ZONDEF Genel Kurulunda genel başkanlığa seçildi.

Zonguldak Dernekler Federasyonu hafta sonu genel kurula gitti. 155 delegeden 118'inin katılımıyla gerçekleşen kongrede iki adaydan biri olan Ziya Öncan, genel başkanlığa seçildi. Kurucu Genel Başkan Ali Rıza Kiremitçi'nin divan başkanlığı yaptığı kongrede genel başkanlığa seçilen Öncan, şöyle dedi:

"Değerli başkanım Orhan Bayraklı ile iki aday olarak girdiğimiz Genel Kurul sonucunda delegelerimiz çoğunluğunun oyunu alarak Genel Başkanlık görevini Gurbet Altay başkanımdan devralmış bulunmaktayım.

Kongreye katılım sağlayan Kurucu başkanımız Ali Rıza Kiremitçi, Kastob Genel Başkan Vekili Yaşar Saka, Zondef Genel Başkanı Gurbet Altay, Zonsiad Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Karakder Başkanı Metin Kara, Zonsiad Onursal Başkanı ve Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı hemşerimiz Halil İbrahim Ece, Zonguldak Turizm Platformu Başkanı Muhammet Cuntay, Akparti Esenler İlçe Gençlik Kolları Başkanı hemşerimiz Samet Eren,çok değerli dernek başkanlarımıza, saygıdeğer Zonguldaklı hemşerilerimize, başından sonuna kadar büyük emek veren Zonguldak sevdalısı gençlerimize, ilk günden bu güne saygı sevgi çerçevesinde sağduyulu bir şekilde süreci devam ettiren değerli başkanım Orhan Bayraklı'ya ve tabi ki şahsıma bu görevi layık gören çok değerli Zonguldak sevdalılarına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum. Zonguldaklılar için her açıdan son derece önemli ve bir o kadar da değerli olan yeni bir dönem, yeni bir başlangıç olan Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." - ZONGULDAK

Öncan, ZONDEF Genel Başkanı oldu
Öncan, ZONDEF Genel Başkanı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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