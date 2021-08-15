Onca vatandaşın yardımını ziyan ettiler
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Onca vatandaşın yardımını ziyan ettiler

Onca vatandaşın yardımını ziyan ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından yardıma muhtaç kişilere yönelik mahallelere koyulan giysi ve ayakkabı kumbarasında toplanan malzemeler, kimliği belirsiz kişilerin attığı et parçalarının kokmasıyla kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından yardıma muhtaç kişilere yönelik mahallelere koyulan giysi ve ayakkabı kumbarasında toplanan malzemeler, kimliği belirsiz kişilerin attığı et parçalarının kokmasıyla kullanılamaz hale geldi.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde Odunpazarı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kurulan giysi ve ayakkabı kumbarasından kötü kokular gelmeye başladı. İçerisi vatandaşların getirdiği kıyafet, çanta ve ayakkabı bulunan kumbara, esnafın ihbarı üzerine boşaltıldı. Boşaltılan kumbarada ki malzemeler kokudan kullanılamaz hale gelirken, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce içerisine et atıldığı ortaya çıktı. Günlerce kumbarada kalan etin koktuğu ve çevreye bu yüzden kötü kokunun yayıldığı tespit edildi. Ekipler kumbaranın içinde temizlik çalışması yaparak yeniden kullanıma açtı. - ESKİŞEHİR

Onca vatandaşın yardımını ziyan ettiler
Onca vatandaşın yardımını ziyan ettiler
Onca vatandaşın yardımını ziyan ettiler
Onca vatandaşın yardımını ziyan ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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