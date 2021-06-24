Onat Kazaklı kimdir? Kürekçi Onat Kazaklı kaç yaşında, nereli? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları Onat Kazaklı kimdir?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına katılacak olan yerli sporcularımızın isimleri açıklanmaya devam ediyor. Birçok alanda onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Kürek branşındaki başarılı isimlerden Onat Kazaklı kimdir merak edildi. Peki, Onat Kazaklı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...