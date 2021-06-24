Onat Kazaklı kimdir? Kürekçi Onat Kazaklı kaç yaşında, nereli? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları Onat Kazaklı kimdir?
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına katılacak olan yerli sporcularımızın isimleri açıklanmaya devam ediyor. Birçok alanda onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Kürek branşındaki başarılı isimlerden Onat Kazaklı kimdir merak edildi. Peki, Onat Kazaklı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...
Olimpiyatlara katılacak olan oyuncularımızın listesi açıklandı. Yaz olimpiyatlarına Kürek alanında katılan Onat Kazaklı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Onat Kazaklı kimdir,boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli?
ONAT KAZAKLI KİMDİR?
Onat Kazaklı, 9 Mayıs 1993 doğumlu milli Kürekçi'dir.
Onat Kazaklı doğum tarihi : 9 Mayıs 1993
Onat Kazaklı kaç yaşında : 28 yaşında
Onat Kazaklı nereli : -
Onat Kazaklı mesleği ne : Sporcu (Kürek branşında)
Onat Kazaklı boy ve kilosu kaç : 1,88 m/ 88 kg
Onat Kazaklı, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarında ülkemizi Kürek Tek çifte M1x alanında temsil edecektir. Fenerbahçe SK takımında yer alan Onat Kazaklı, Tokyo 2020 elemelerinde olimpiyatlara katılmaya hak kazanmıştır.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MİLLİ KÜREKÇİYE TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Tokyo 2020 Kürek Avrupa Elemeleri'nde erkekler tek çiftede (M 1x) olimpiyat kotası kazanan Onat Kazaklı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"İtalya'nın Varese kentinde düzenlenen Tokyo 2020 Kürek Avrupa Elemeleri'nde erkekler tek çiftede (M 1x) Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Onat Kazaklı'yı kutluyorum. Başarısıyla bizleri gururlandıran Onat Kazaklı'ya Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum"