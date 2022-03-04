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Ön tarafı paramparça yolcu otobüsünü trafikte görenler dönüp bir daha baktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ön tarafı paramparça yolcu otobüsünü trafikte görenler dönüp bir daha baktı

Antalya'da kaza sonrası ön kısmı paramparça olan yolcu otobüsüyle trafiğe çıkan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kaza sonrası ön kısmı paramparça olan yolcu otobüsüyle trafiğe çıkan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Bir yandan cep telefonuyla konuşan sürücünün o anları diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. O sürücüye, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 500 TL'nin üzerinde ceza kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral videolar arasına giren görüntü, Aksu ilçesinde çekildi. Kaza sonrası ön tarafı paramparça olan bir yolcu otobüsünün, D400 karayolu üzerinde seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse hiç olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti. Cep telefonuyla konuşarak yoluna devam eden sürücünün rahat tavırlarıysa pes dedirtti.

Bin 500 TL ceza uygulandı

Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri ise, kısa sürede otobüsü ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından sürücüye bin 500 TL'nin üzerinde ceza uyguladı. - ANTALYA

Ön tarafı paramparça yolcu otobüsünü trafikte görenler dönüp bir daha baktı

Ön tarafı paramparça yolcu otobüsünü trafikte görenler dönüp bir daha baktı

Ön tarafı paramparça yolcu otobüsünü trafikte görenler dönüp bir daha baktı

Ön tarafı paramparça yolcu otobüsünü trafikte görenler dönüp bir daha baktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türk Lirası, Antalya, Kaza, Yerel, Haberler

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