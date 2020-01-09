09.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:19

Açıklamaları ve olayları ile magazin gündeminden düşmeyen Ömür Gedik, vatandaşların merak dolu sorularının odağı oldu. Hakkında Ömür Gedik kimdir, Ömür Gedik kaç yaşında, nereli, Ömür Gedik hayatı ve biyografisi gibi konuların araştırıldığı Ömür Gedik'i sizler için mercek altına aldık.

ÖMÜR GEDİK KİMDİR?

Ömür Gedik doğum tarihi: 22 Aralık 1970

Ömür Gedik kaç yaşında: 49 yaşında

Ömür Gedik boy: 1,64 m

Ömür Gedik eş: Soner Gedik (e. 1991–1992)

Ömür Gedik çocuklar: Tayga Gedik

Ömür Gedik filmler: Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede tr

Ömür Gedik eğitim: Boğaziçi Üniversitesi/ İngiliz Filolojisi (1992 mezunu)

ÖMÜR GEDİK HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Ömür Gedik, yazar, sanatçı ve hayvan hakları savunucusu, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) üyesi, HAÇİKO Derneği (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucusu ve başkanıdır.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu'nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü'nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi'nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek'te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. Televizyonculuğa 2004'te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca tv8'de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005 yılında itibaren Kanal D'de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sundu. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.

Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı.Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. Bunun ardından ünlü İtalyan şarkıcı Al Bano ile düet yapan ve İskender Paydaş ile çalışan Gedik gazeteciliğinin yanında sahne hayatına da devam ediyor.

2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Gedik, çeşitli festival ve etkinliklerde de sahne alıyor.

Ömür Gedik

Ödülleri

18. Kral Müzik Ödülleri'nde "HAÇİKO" projesiyle Kral Pop Özel Ödülü'nü aldı.

Ömür Gedik ayrıca Tüketici Akademisi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde Yılın En Çok Çalan Şarkı ödülünü aldı.

ÖMÜR GEDİK SİNGLE'LARI

• Portakal Orda Kal (Teoman ile düet) (2011)

• Paramparça (Halil Sezai ile düet) (2011)

• Aşk Var Ya (Burak Kut ile düet) (2011)

• Neden Yoksun (2013)

• Kaliko (maxi single) (2013)

• Taht Kurmuş Kalbime (45 Yıllık Baba Şarkılar) (2013)

• Dokun Bana (Umut Kuzey ile düet) (2014)

• Bekle Bekle (2014)

• Hey Onbeşli (2015)

• Karşılaşma (2015)

• Dillirga (2015)

• İlişki Durumu Çelişkide (feat. H. Yılmaz) (2015)

• Aşk Mı Dedin (maxi single) (2016)

• Sana Ne Kime Ne (Yalçın Aşan ile düet) (2016)

• Gece Hayvanı (2017)

• Gözyaşlarım Anlatır (2018)

• Neredesin Sen (2018)

• Kulakların Çınlasın (feat. Yalçın Aşan) (2018)

• Aşka Bağlan (feat. Serdar Ortaç) (2018)

• Güneş Seninle Doğar (2019)

• Aşkım (Aşkın'ın Şarkıları) (2019)

• Manastırın Ortasında (Akustik) (2019)

• Resim (2019)

• Aramışsın (2019)

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