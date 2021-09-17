Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret - Haberler
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Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret

Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Haberler | Güncel
Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret

BURSA'da, borç nedeniyle çıkan kavgada Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan Murat Beran (63) ve Cengiz Beran (50) ile tutuksuz sanık Kadir Beran'ın (35) yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da, borç nedeniyle çıkan kavgada Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan Murat Beran (63) ve Cengiz Beran (50) ile tutuksuz sanık Kadir Beran'ın (35) yargılanmasına devam edildi. 'Kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanıkların tahliye talebi, mahkeme heyetince reddedildi.

Kentte, 2019 yılında meydana gelen olayda; Aydın Aktaş, oğlu Kaan Aktaş ve arkadaşları ile kendisine 40 bin lira borcu olan Cengiz Beran'ın kayınpederi Murat Beran'a ait at yarışı oynanan bayiye gitti. İddiaya göre, Aydın Aktaş'ın, Murat Beran'a kafa atmasıyla taraflar arasında borç meselesinden kavga çıktı. Bunun üzerine Murat Beran ile Cengiz Beran, silahlarla birbirlerine ateş açtı. Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Aktaş, hayatını kaybetti. Silahlı kavga anı, güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Murat Beran, oğlu Kadir Beran ve akrabası damat Cengiz Beran mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklardan Kadir Beran, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Aydın Aktaş'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili davada yargılamaya dün devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanıklar Murat Beran ile Cengiz Beran, SEGBİS üzerinden savunma yaptı. 23 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Murat Beran, "Hakim bey hastayım. 20 günde bir hastaneye yatırılıyorum. Mağdur oldum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Cengiz Beran da tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.


Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret

Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret

Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret

Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret

Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret

Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret

Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret

Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret

Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanıklarının tahliye talebine ret - Haberler
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