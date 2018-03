Omü Mühendislik Fakültesi'ne Kalite Belgesi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi 'ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni düzenlenen törenle aldı.

OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende, Mühendislik Fakültesi'ne 'ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi' verildi. Fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen törene OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Birol Elevli, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.

Programda konuşma yapan TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, "TSE olarak akademisyenlerimizin kalite yönetim sistemlerini içselleştirerek 'onları daha iyiye nasıl götürebileceğimiz' sorularına cevap aramaları, bu sorulara verdikleri cevapları da bizlerle paylaşarak uluslararası standardizasyon süreçlerine transfer etmeleri son derece önemlidir. Sizlerden TSE olarak böyle bir beklentimizin olduğunu ifade ederek, böyle bir belgeyi almaya hak kazandığınız için sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'nin standardizasyon sürecinde uluslararası pazarda yüzdesinin çok düşük olduğunu ifade eden Korkmaz, "Uluslararası piyasa bir ürünün çıkabilmesi için o ürünün bir kimliğe ihtiyacı vardır. Bu kimliğin temel dayanağı ise standartlardır. Eğer standardizasyon süreçlerine dahil olmazsanız, uluslararası piyasaya çıkabilecek olan ürünlerin teknik şartnamesini yazma durumunda değilsiniz demektir. Biz şu anda standardizasyon süreçlerinde uluslararası pazara çıkacak olan ürünlerin teknik şartnamesinde sadece Türkiye değil, İslam ülkeleri toplamında etkinlik yüzdemize baktığımızda ne kadar zor durumda olduğumuzu görebiliriz. O da yüzde 1. Bu 'Uluslararası piyasaya girecek olan ürünlerin teknik şartnamelerini yazamıyorsunuz, oraya girecek olan ürünlerin kimlik belgelerini veremiyorsunuz' demektir" diye konuştu.

'KALİTE YOLCULUĞU HAYAT GİBİDİR'

Kalite yolculuğunun hayat gibi olduğunu ifade eden OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç ise "Hayatın her aşamasında devam eden birçok süreçler gibi bitmeyen bir yolculuktur. Bu yolculuk bizler için, yaptığımız ve karşılaştığımız her şeyin daha güzel olması içindir. Bu nedenle bir yük olarak, bir kural fazlalığı veya işlerin yürümesinde önümüze konulan engeller gibi değil, bunu bu şekilde değerlendirdiğimizde yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırmamız mümkün değil. Göreve geldiğim andan itibaren hep arkadaşlarıma 'Kalite yolculuğunda yapacağınız her şeyde arkanızdayız. Bu konuda bizden ne bekleniyorsa bunu esirgemeyeceğiz' dedik. Üniversitemizde bu süreçler biraz gecikmeli devam ediyor" dedi.

Verilen görevleri kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Rektör Bilgiç, şunları kaydetti:

"Üniversiteler özgür, özel kurumlar olarak düşünüldüğünde sanki kimsenin bize karışmayacağı, kimseye hesap vermek zorunda olmadığımız, başımıza buyruk, istediğimizi yapabileceğimiz kurumlar gibi algı vardı. Onlar yıkılmaya başladı. Bizi şimdi öğrenciler de ve buradan hizmet alan vatandaşlar da sorguluyor. Sorgulama bazen o kadar aşırı düzeye gidiyor ki, hak etmediğimiz noktaya varan itirazlar ve şikayetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Onlara cevap vermekten de yorulan personellerimiz söz konusudur. Bunlar bir şekilde dengelenecektir. Hakkımızı ararken de hakkımız olup olmadığı da önemli bir şey. O nedenle biz üniversite olarak verdiğimiz hizmetleri, yaptığımız işleri kuruluş amaçlarımız doğrultusunda ve bize çizilen çerçeve içerisinde en kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek zorundayız."

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç'e 'ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi' belge ve bayrağını verdi. Ardından Rektör Bilgiç de kalite yönetim sisteminin kurulmasında ve belgelendirme sürecinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.

