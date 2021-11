OMÜ'de Atatürk'ü Anma Günü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıldönümünde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesinde düzenlenen törenle anıldı.

OMÜ'deki Atatürk'ü Anma Günü töreni Kurupelit Kampüsü'nde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Tören Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Atatürk'ün ebediyete irtihal ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı söylendi.

Anma törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, senato üyeleri, akademisyenler, çok sayıda çalışan ve öğrenciler katıldı.

"10 Kasım eşsiz bir liderin sonsuzluğa uğurlandığı gündür"

Törende günün anlam ve önemini ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, "10 Kasım, hayatı, kişiliği, görüşleri ve devlet adamlığı ile kendi toplumuna olduğu kadar dünya halklarına da ışık tutan eşsiz bir liderin sonsuzluğa uğurlandığı gündür. Büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde O büyük lideri manevi huzurunda sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyoruz" dedi.

"Bağımsız Türkiye Cumhuriyetini bize kazandırdı"

Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanına ve milletine son derece bağlı, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan bir lider olduğunu söyleyen Yazıcı, "Atatürk'ün eşsiz askeri dehası sayesinde ülkeyi, onu istila eden yabancı güçlerden temizlemiş, bugün üzerinde onurla yaşadığımız bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni bize kazandırmıştır" diye konuştu.

"Türk milletinin modern dünyanın sunduğu tüm imkanları kullanabilmesini sağladı"

Yazıcı, "Atatürk'ün, savaş meydanlarında kazanılan zaferleri kalıcı kılmak için; başta eğitim olmak üzere sanayide, sosyal yaşamda ve hayatın her alanında ilerlemeyi sağlayacak hamleler gerçekleştirmiştir. Böylece Türk milletinin modern dünyanın sunduğu tüm imkanları kullanabilmesini sağladı. Atatürk, çok çalışarak çağdaş uygarlık seviyesine çıkmamızı ve hatta çağdaş uygarlık seviyesini aşmamızı bizlerden istemiştir. Onun hedeflediği çağdaş, gelişmiş ve güçlü Türkiye için çok çalışmalı; çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven nesiller olarak yetiştirilmelerini sağlamalı; ülkemizi her türlü iç ve dış tehlikelere karşı canımız pahasına korumalıyız" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet'in ebediyen yaşamasını sağlamak asli görevimizdir"

Prof. Dr. Yazıcı, konuşmasını "Cumhuriyet'in bütünlüğünü, bağımsızlığını, bayrağını ve ülkemizin bin yıllık medeniyet birikimini korumak, her türlü emperyalizme karşı direnmek, milletçe onurlu bir şekilde devletiyle birlikte ebediyen yaşamasını sağlamak asli görevimizdir" diyerek tamamladı.