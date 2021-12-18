Omicron varyantı: İngiltere'de Covid vakaları rekor kırıyor, Londra'da 'ciddi durum' ilanı yapıldı

İngiltere'de Covid vakaları üst üste üç gün rekor kırarken, başkent Londra'da Omicron varyantı nedeniyle "ciddi durum" ilanı yapıldı.

Ülkede, Cuma günü rekor seviyede 93 bin yeni vaka tespit edildi. Cumartesi günü de 90 binin üzerinde vaka kaydedildi.

Hükümetin, son Covid verilerine karşı bilgilendirildiği de bildiriliyor.

Londra'da hakim virüs haline gelen Omicron nedeniyle Belediye Başkanı Sadıq Khan, endişelerini dile getiren bir açıklama yaptı.

Khan, belediye ve acil görevlerde çalışan sayısında bulaşa bağlı eksilmeler nedeniyle en temel hizmetlerin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Başkent ülkede en fazla Covid vakasının görüldüğü şehir oldu.

Son veriler, kentteki hastanelerdeki Covid nedeniyle tedavi görenlerin sayısının geçen haftaya göre yüzde 28.6 arttığını gösteriyor.

Belediye Başkanı Khan, son 24 saatte tespit edilen 26 binden fazla vaka ile Londra'nın salgının başından bu yana en yüksek sayıya ulaştığını söyledi.

Khan bu gelişmeler ve belediye çalışanı sayısındaki eksilmeler nedeniyle "ciddi durum" ilan ettiğini duyurdu.

Muhalefetten Noel öncesi hükümete çağrı

Kentte daha önce Westminster ve Londra Köprüsü terör eylemlerinde aynı durum ilan edilmişti.

Bu ilanın anlamı, hastanelerin veya acil durum hizmetlerinin, normal şartlarda vereceği hizmeti veremeyeceği anlamına da geliyor.

İngiltere'de Omicron varyantı nedeniyle, hastaneye yatışların günlük 3 bine ulaşabileceği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyantın 89 ülkede görüldüğünün açıklandığını açıklıyor.

İngiltere ve İskoçya'da Omicron'un hakim varyant haline geldiği değerlendiriliyor.

Ülkede muhalefet, Noel kutlamaları öncesi hükümete, yeni varyant konusundaki duruşunu netleştirmesi çağrısını yapıyor.

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