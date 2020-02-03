Ömercik adıyla bilinen Ömer Dönmez kimdir? Ömer Dönmez neden öldü?

03.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:06

Ömercik, Ayşecik ile Ömercik filminde izleyenlerin kalbine taht kurmuştu. Başarılı oyuncu 1 Şubat 2020 tarihinde mide kanseri nedeniyle hayata veda etti. Ömer Dönmez hayatı, biyografisi haberimizde.

ÖMER DÖNMEZ KİMDİR?

Ömercik olarak tanınan oyuncu, 13 Ağustos 1959 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Sinemaya, Zeynep Değirmencioğlu'nun canlandırdığı Ayşecik karakteri sayesinde başlamış oldu. Çünkü Ömercik ve Ayşecik kuzenlerdi. Henüz 4 yaşındayken Zeynep Değirmencioğlu'nun babası senarist Hamdi Değirmencioğlu tarafından Ses dergisinin çocuk yıldızlar yarışmasına katıldı ve ikincilik elde etti. Ardından İstanbul'a teyzesinin yanına yerleşerek Ayşecik ile birlikte ilkokulu okudu. İlkokulu Maçka ilkokulunda okudu, Fenerbahçe'deki A.B.C. Lisesi'nin orta ikinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldı.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU SAYESİNDE SİNEMAYA BAŞLADI

Dönmez, 4 yaşında iken kameralarla tanıştı ve 13 yılda 65 filmde yer aldı. Senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı, yönetmenliğini Süreyya Duru'nun yaptığı "Sevgim Ve Gururum" adlı sinema filminde çocuk oyuncu olarak sinemaya adım attı. Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler", "Ayşecik ve Ömercik", "Hayat Sevince Güzel", "Özleyiş", "Yuvanın Bekçileri" filmlerinde oynadı. 1972 yılında "Tanrı Misafiri" adlı filminde rol aldı. 1968 yılında senaryosunu Safa Önal'ın yazdığı, yönetmenliğini Türker İnanoğlu'nun üstlendiği "Arkadaşımın Aşkısın/ Kan Kardeşim" filminde Filiz Akın, İzzet Günay ve Ekrem Bora ile oynadı.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Adapazarı'ndan İstanbul'a yerleşen ailesi, filmlerden kazanılan para ile 4 taksi alarak taksicilik yapmaya başlar. Şoförlük yapmaya başlayan babasına destek olmak amacıyla Ömer'de şoför olarak çalışmaya başlar. Taksilerden birini tamir ettiği sırada tornavida ile sol gözünden yaralanan Ömercik, kısmen görme yetisini kaybeder, böylelikle sinema kariyeri de son bulur. Akranalarının dükkanında konfeksiyon işinde çalışır. Sonrasında 4 yıl boyunca işletmecilik yaptı.

Ömercik, bir süredir mide kanseri ile mücadele ediyordu ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.