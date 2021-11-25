Ömer Usta'nın tamirhanesinde Türkiye'den gelen arızalı bir otomobil
Ömer Usta'nın garajında Türkiye'den Almanya'ya kadar arızalı bir sensörle gelen bir Mercedes var. Ustanın oğlu, babasının mirasını sürdürüyor ve aracı tamir etmek için kolları sıvıyor.
Ömer Usta'nın garajında Türkiye'den Almanya'ya kadar arızalı bir sensörle gelen bir Mercedes var. Ustanın oğlu, babasının mirasını sürdürüyor ve aracı tamir etmek için kolları sıvıyor. Öte yandan bir minibüs zehirli bir egzoz kokusu yayıyor. Minibüsün modeli için tipik bir problem ve Mustafa suçluyu biliyor. ve bir ampulü değiştirmek için kaç usta gerekiyor?
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.
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