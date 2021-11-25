Ömer Usta'nın tamirhanesinde Türkiye'den gelen arızalı bir otomobil - Haberler
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Ömer Usta'nın tamirhanesinde Türkiye'den gelen arızalı bir otomobil

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Ömer Usta'nın garajında Türkiye'den Almanya'ya kadar arızalı bir sensörle gelen bir Mercedes var. Ustanın oğlu, babasının mirasını sürdürüyor ve aracı tamir etmek için kolları sıvıyor.

Ömer Usta'nın garajında Türkiye'den Almanya'ya kadar arızalı bir sensörle gelen bir Mercedes var. Ustanın oğlu, babasının mirasını sürdürüyor ve aracı tamir etmek için kolları sıvıyor. Öte yandan bir minibüs zehirli bir egzoz kokusu yayıyor. Minibüsün modeli için tipik bir problem ve Mustafa suçluyu biliyor. ve bir ampulü değiştirmek için kaç usta gerekiyor?

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