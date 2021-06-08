Ömer Necati Özbahadır kimdir? Korgeneral Ömer Necati Özbahadır kaç yaşında ve nereli?

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Necati Özbahadır 2016 yılında istifa etti, Genel Müdür Yardımcısı Karaer ise görevden alındı. Peki, Ömer Necati Özbahadır kimdir? Korgeneral Ömer Necati Özbahadır kaç yaşında ve nereli?

ÖMER NECATİ ÖZBAHADIR KİMDİR?

Korgeneral Ömer Necati Özbahadır 1953 yılında Malatya'da doğmuştur.1973 yılında Kara Harp Okulundan, 1974 yılında Zırhlı Birlikler Okulundan mezun olmuştur.

1982 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Korgeneral ÖZBAHADIR; 1984 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak, 8 nci Piyade Tümen Harekat Eğitim Şubesi Harekat Plan Subaylığı, 6 ncı Piyade Tümeni Harekat ve Eğitim Şube Müdür Vekilliği, 6 ncı Zırhlı Tugay Harekat ve eğitim Şube Müdürlüğü, 28 nci Motorlu Piyade Tümen Tank Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı Kara Kuvvetleri Personel Daire ve Yönetim Şube Müdürlüğü ile Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1998 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 6 ncı Zırhlı Tugay Komutanlığı Kara Kuvvetleri İç Güvenlik Daire Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muharebe Geliştirme Doktrin ve Yayın Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2002 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Bu rütbe ile Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra, 2004-2006 yılllarında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı görevinde bulunmuştur.

2006 yılında Korgeneralliğe terfi ederek, TSK Sağlık Komutanlığı görevine atanmıştır.

İç Güvenlik Harekatındaki başarısından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile taltif edilen Korgeneral Ömer Necati Özbahadır evli ve iki çocuk babasıdır.