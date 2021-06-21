Ömer Hayyam şiirleri - Ömer Hayyam rubaileri ve en güzel şiirleri

Ömer Hayyam, İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronomdur. Yaşadığı dönemin ünlü veziri Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede zamanın ünlü alimi Muvaffakeddin Abdüllatif ibn el Lübad'dan eğitim görmüştür. İşte Ömer Hayyam şiirleri - Ömer Hayyam rubaileri ve en güzel şiirleri

Rubai şiirinin öncüsü kabul edilen Ömer Hayyam, felsefe, edebiyat, matematik ve astronomi alanında yaklaşık 18 eser verdi. İran'da "Hekim Hayyam" olarak adlandırılan şiirleri - Ömer Hayyam rubaileri ve en güzel şiirleri

ÖMER HAYYAM ŞİİRLERİ

En güzel Ömer Hayyam şiirleri

1. Arkadaş Dünya İçin

arkadaş dünya için boş yere üzülme

şu hurda dünya için gereksiz yere üzülme

var olan zaten geçti yok da ortada yok

şen ol da var için yok için üzülme





2. Aşk

Ezeli sırları ne sen bilirsin ne de ben

Bu muammayı ne sen okuyabilirsin ne de ben

Perde ardında sen ben dedikodusu var amma...

Perde kalktı mı ne sen kalırsın ne de ben

Ey dünyanın işinden haberi olmayan sen yoksun

Dünya esen yel üstüne kuruldu..

Varlığımız iki yokluk arasındadır

Çevrendekilerde hiçdir sen de bir hiçsin

Medresede söz vardır tekkede de hal

Fakat bu aşk sözden de dışarıdır halden de

İster şeriat müftüsü ol ister şehir vaizi

Aşk mahkemesine gelindi mi dilsiz kesilir

Bugün zevk etmek elindeyken zevkine bak

Yarını düşünmen beyhude bir heves

Bir çok kişiden arda kalanlar

Sana da kalmayacak sen de göçüp gideceksin...





3. Bayram

Bayram geldi; işimiz iştir bu aralık;

Horoz kanı gibi şarap bollaşır artık.

Gel gelelim eşekler de boş gezer şimdi:

Oruç gemi ağızlarından çıkar, yazık!





4. Aşk ve Kalp

Bir kalb ki onun sevmesi aldanması yok

Tutkunluğu yok , bir güzele yanması yok

Bin kez yazık olsun sevisiz yüreğe

Aşksız geçecek günlerin faydası yok





5. Sevgiyle…

Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin

Tekkede, manastırda eremezsin

Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada

Cennetin cehennemin üstündesin

Bir sır daha var, çözdüklerimden başka

Bir ışık daha var, bu ışıklardan başka

Hiç bir yaptığınla yetinme, geç öteye!

Bir şey daha var, bütün yaptıklarından başka





6. Ömür Kervanı

Bu ömür kervanı bir tuhaf gelir gider

Kazancın yaşamasını bildiğin günler

Saki, bırak şu yarını düşünenleri

Geçti gidiyor gece, geçmeden şarap ver





7. Ey Kör!..

Ey kör!Bu yer, bu gök, bu yıldızlar,boştur boş!

Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş!

Şu durmadan kurulup dağılan evrende

Bir nefestir alacağın, o da boştur boş!





8. Geçmiş Olan Dün

geçmiş olan dünden hiç yad etme

yarın da gelmemişken feryad etme

düşünme geleceği de geçmişi de

şimdi şen ol da yaşamı berbad etme





9. Geldimse

Geldimse bu dünyaya ne bulmuş dünya

Gitsem de eğer kıymeti eksilmez ya !

Bir kimse çıkıp da anlatıp söylemedi

Gelmekte ve gitmekteki hikmet ne ola?





10. Gençlik Bir Kitaptı Okuduk

Gençlik bir kitaptı, okuduk bitti;

Canım bahar geçti çoktan, kış şimdi.

Hani sevincin, o cıvıl cıvıl kuş?

Nasıl, ne zaman geldi, nasıl gitti?





11. Gül Bahçesi

Gece gül bahçesinde ararken seni

Gülden gelen kokun sarhoş etti beni

Seni anlatmaya başlayınca güle

Baktım kuşlar da dinliyor hikayemi.





12. Gülümse

Durmadan kurulup dağılan bu yerde

Hiç bir dost arama.

Güvenilir bir sığınak, hiç! ..

Bırak acı yüreğinde konaklasın

Olmaza çare arama...

Kimse sana gülmeden sen acıya gülümse,

Yaşamana bak!





13. Hacı Olmak Yetmez

Adil davranmadıktan sonra

Hacı hoca olmuşsun kaç para

Hırka, tesbih, post, seccade güzel ama

Tanrı kanar mı bunlara





14. Kim Görmüş

Kim görmüş o cenneti, cehennemi?

Kim gitmiş de getirmiş haberini?

Kimselerin bilmediği bir dünya

Özlenmeye, korkulmaya değer mi?

Dert içinde sevinci bul da yaşa;

Haksız düzende haklı ol da yaşa;

Sonu nasıl olsa yokluk dünyanın,

Varından, yoğundan kurtul da yaşa.

Bulut geldi; lalede bir renk bir renk

Şimdi kızıl şarap içmemiz gerek.

Şu seyrettiğin serin yeşillikler

Yarın senin toprağında bitecek.





15. Kul Olup Bir Güzele

Kul olup bir güzele gönülden

Geçtik her bağdan, her tövbeden

Herkes koyu müslüman döner

Biz putperest döndük kabeden

ÖMER HAYYAM RUBAİLERİ

En güzel Ömer Hayyam rubaileri

Ölüm

Yaşamanın sırlarını bileydin

Ölümün sırlarını da çözerdin;

Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok:

Yarın, akılsız, neyi bileceksin?

Lale

Bülbül ötmeğe başlayınca bahçemizde;

Bir lale gibi açsın şarap elimizde;

Elde kadehle öldü diyecekler bir gün,

Ko desin cahil herifler, ne umrumuzda.

Cehennem

Dünya dediğin bir bakışımızdır bizim;

Ceyhun nehri kanlı göz yaşımızdır bizim;

Cehennem, boşuna dert çektiğimiz günler,

Cennetse gün ettiğimiz günlerdir bizim.

Günah

Var mı dünyada günah işlemeyen söyle:

Yaşanır mı hiç günah işlemeden söyle;

Bana kötü deyip kötülük edeceksen,

Yüce Tanrı, ne farkın kalır benden, söyle.

Felek

Felek ne cömert ne aşağılık insanlara!

Han hamam, dolap değirmen, hep onlara.

Kendini satmayan adama ekmek yok:

Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya!

Zaman

Ey zaman, bilmez misin ettiğin kötülükleri?

Sana düşer azapların, tövbelerin beteri.

Alçakları besler, yoksulları ezer durursun:

Ya bunak bir ihtiyarsın, ya da eşeğin biri.

Tanrı

İçin temiz olmadıktan sonra

Hacı hoca olmuşsun, kaç para!

Hırka, tespih, post, seccade güzel;

Ama Tanrı kanar mı bunlara?

Umut

Ey özünün sırlarına akıl ermeyen;

Suçumuza, duamıza önem vermeyen;

Günahtan sarhoştum, ama dilekten ayık;

Umudumu rahmetine bağlamışım ben.

Keyif

Ha Belh'te ölmüşsün, ha Bağdat'ta hepsi bir;

Kadeh doldu mu, acı da olsa içilir.

Keyfine bak; çok aylar doğmuş batmış sensiz;

Sensiz daha çok ayların on dördü gelir.

Pergel

Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz:

İki başımız var, bir tek bedenimiz.

Ne kadar dönersem döneyim çevrende:

Er geç baş başa verecek değil miyiz?

Kötü

Öldürmek de, yaşatmak da senin işin;

Bu dünyayı gönlünce düzenleyen sensin.

Ben kötüyüm diyelim, kimde kabahat?

Beni böyle yaratan sen değil misin?

İyilik

En doğrusu, dosta düşmana iyilik etmen;

İyilik seven kötülük edemez zaten.

Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur:

Düşmanınsa dostun olur, iyilik edersen.

Şarap

Baharlar yazlar geçer sonbahar gelir;

Ömrümün yaprakları dökülür bir bir;

Şarap iç, gam yeme, bak ne demiş bilge:

Dünya dertleri zehir, şarap panzehir.