Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Parti yöneticisine soruşturma
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Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Parti yöneticisine soruşturma

Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Parti yöneticisine soruşturma
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, 15 Temmuz'un simge kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir için darbeci ifadesi kullanan İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ta, 15 Temmuz'un simge kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir için darbeci ifadesi kullanan İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Tokat İl Teşkilatı da Sarıtaşlı'nın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

İYİ Parti Tokat İl Yöneticilerinden Uğur Songül Sarıtaşlı, twitterde 'Aslanamca' rumuzlu bir hesabın 15 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşıma "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu da biliyorsunuz değil mi" yorumu yazdı. Bu ifadeler kısa sürede büyük tepki çekince Sarıtaşlı önce paylaşımını sildi, ardından da hesabını kapattı. 

Olayın ardından İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in aleyhine paylaşım yapan Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Sağol açıklamasında, "İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabından 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, il teşkilatımızı ve bütün İYİ Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki var oluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kat'a kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından harekete geçen Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı da Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylara ilişkin bazı yorum ve paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca suçu ve suçluyu övme suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda şüphelinin ifadesi alınmış olup soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.


Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Parti yöneticisine soruşturma
Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Parti yöneticisine soruşturma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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Ömer Halisdemir için 'darbeci' ifadesi kullanan İYİ Parti yöneticisine soruşturma - Haberler
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