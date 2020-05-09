Ömer Döngeloğlu'nun katıldığı son program yayınlandı
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Ömer Döngeloğlu'nun katıldığı son program yayınlandı

Ömer Döngeloğlu'nun katıldığı son program yayınlandı
09.05.2020 21:04 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:04

Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Döngeloğlu'nun katıldığı son sohbet programı da Ramazan etkinliklerinin düzenlendiği Tuzla'daki program olmuştu. Tuzla Belediyesi de resmi youtube sayfasında programa ait videoyu yayınladı.

Ömer Döngeloğlu, katıldığı son programında "Bir değil, belki birkaç nesilde bir görülecek ender bir olayla bu yıl ramazan ayını biraz keder ve hüzünle karşıladık. Virüs imtihanıyla baş başa kaldığımız bu günlerde, bizler sizlerin evlerinize bu programlarla misafir oluyoruz" sözleriyle sohbetine başlamıştı.

"ALLAH'A ÇOK DUA EDERSENİZ O SİZİN DUANIZI GERİ ÇEVİRMEZ"

Döngeloğlu, "Bilim insanları hangi dinden, ırktan olursa olsun evde kal diyorlar. Bayramı bayram gibi yapmak için evde kalalım. Türkiye sağlık alanında en önde ülkelerden biri. Siz dua edin Allah'ın kapısında durun. Allah'a çok dua ederseniz o sizin duanızı geri çevirmez. Bu virüs salgının ibadete dokunan yönü de var. Teravih, yatsı namazlarını evde kılabiliriz. Bu ramazan en çok Kuran okuyacağımız sene olsun. Bu salgın bir imtihan. Allah'ın haberi olmadan başımıza hiçbir şey gelmez. Pek çok esnaf dükkan kapattı. Zor durumda olanlara yardım edelim. Sokakta kalan kedi, köpek ve kuşlar da bize emanet.

Hayvanlara karşı da merhametli olalım. Bu süreçte herkes için azap olmayacak bazılarının dereceleri yükselecek. Bu bayram, bayramlaşmaları da telefon ve benzeri şekilde yapalım. Bu zorluklarda bizlerin iyi ve merhametli yönlerimiz ortaya çıkıyor. Bu hastalık gelip geçecek. Kimseye kibirli bakmayalım. İsrafı azaltalım. Vaktimizi boşa harcamayalım" demişti.  Dua ve temennilerle sohbetini tamamlayan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun katıldığı son programın videosu, Tuzla Belediyesi resmi youtube sayfasında yayınlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kıymetli gönül insanı Ömer Döngeloğlu'nun ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Hocamızın hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiştim. Kendisiyle Kadir Gecesi yayına alınmak üzere çekilen özel programını anısına sayfamızda yayına aldık. Hocamızın ölümü bizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan Rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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