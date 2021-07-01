Ömer Çelik: "Türkiye sömürge değildir"

Ömer Çelik: "Türkiye sömürge değildir" "Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' gibi ifade kullanması meşru da değildir ahlaki de değildir.

Ömer Çelik: "Türkiye sömürge değildir"

"Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' gibi ifade kullanması meşru da değildir ahlaki de değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sömürge değildir"

"Cumhurbaşkanımızın bu makama seçilmesini sağlamış milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' gibi ifade kullanması meşru da değildir ahlaki de değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sömürge değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezinde 54 milletvekili ile bir araya gelerek bu dönemki istişare toplantılarından sonuncusunu yaptığını belirten Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim-kasım aylarında yeni istişare turuna başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz törenlerine katılacağını söyleyen Ömer Çelik, "20 Temmuz törenlerine AK Parti çok güçlü bir kadroyla katılacak. AK Parti MYK'sı orada olacak, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çok güçlü bir katılım sağlayacağız. Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğumuzu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yanında olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kullandığı "Sömürge Valisi" ifadesinin sorulması üzerine Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' gibi bir ifadenin kullanılması yakışıksız bir ifadedir. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı, hiçbir siyasetçinin bu şekilde bir ifade kullanması doğru ve ahlaki kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızdır, aynı zamanda Türk devletini temsil etmektedir, aynı zamanda Türk ordularının başkomutanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sömürge valisi' şeklinde bir ifade kullanılması, Cumhurbaşkanımızın bu makama seçilmesini sağlamış milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. Siyasetin gerilimli olduğu anlar vardır, siyasetin tansiyonunun yükseldiği anlar vardır, Türkiye Cumhuriyetinin makamları ile ilgili olarak nerede duracağımızı, eleştiri sınırı ile hakaret sınırı arasındaki çizginin geçirip geçilmediğini eğer siyasetçi belirleyemezse bu sefer öylesine bir atmosfer ortaya çıkar ki, esasında siyasetçi kendi durduğu meşruiyet alanı zehirlemeye başlar. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' gibi ifade kullanması meşru da değildir ahlaki de değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sömürge değildir. Türkiye'nin cumhurbaşkanlarının hiç birine karşı bu ifade kullanamaz" şeklinde konuştu.

Elmalı'da yaşanan çocuk istismarı olayına ilişkin açıklama yapan çelik, "Bunlar buradaki vicdani hassasiyetlerin yüksek olması takdire şayandır. Dolayısıyla Elmalı davasındaki evlatlarımıza sahip çıkan, hassasiyetini dile getiren bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz AK Parti olarak o davayı yakından takip ediyoruz ilgili birimlerimiz tarafından. Başsavcılık nihayetinde bu tutuklamanın kaldırılmasına itiraz etmiş. Biz tabi dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Biz siyasetçiyiz, biz hassasiyetimizi ortaya koyarız, oradaki sürecin yürütülmesi kanunlar çerçevesinde yargı kurumunun işidir. Vatandaşımızın ortaya koyduğu hassasiyetlerin değerlendirilmesi bakımından Hakimler Savcılar Kurulu soruşturma açmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim