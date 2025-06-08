Olympiakos Panathinaikos CANLI izleme linki var mı? Olympiakos Panathinaikos basket maçı hangi kanalda?

Olympiakos Panathinaikos CANLI izleme linki var mı? Olympiakos Panathinaikos basket maçı hangi kanalda?
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Yunanistan Basketbol Ligi Play-Off maçında Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geliyor. 8 Haziran Pazar günü saat 21:00'de başlayacak olan karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı izleme linki aranıyor. Olympiakos Panathinaikos CANLI izleme linki var mı?

Yunanistan Basketbol Ligi Play-Off maçında heyecan devam ediyor! Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Olympiakos Panathinaikos CANLI izleme linki var mı?

Panathinaikos'un başkanı sert konuştu:

Giannakopoulos'a ayrıca 10 bin euro, kulübe ise yine 10 bin euro para cezası verildi. Evan Fournier'in sportmenlik dışı hareketinin sadece para cezasıyla cezalandırılması başkanın sert tepkisine sebep oldu.

Giannakopoulos, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bundan sonra her sporcu istediği hareketi yapabilir, hiçbir ceza almaz mı? Bu mu adalet? Bu mu şiddete karşı duruş? Sporu bekleyen şeylerden gerçekten korkuyorum." şeklinde konuştu.

Önceki sezonda EuroLeague ve Yunan Ligi şampiyonu olan Panathinaikos'un yine sistemi karşısına alarak başarılı olduğunu iddia eden 52 yaşındaki başkan, bu duruma, "Geçen yıl hakemleri yenebilecek bir takım kuracağımı söylemiştim ve bunu başardım. EuroLeague'i kazandık, 0–2'den gelip şampiyon olduk. Ama artık rakibi, hakemi ve devleti birlikte yenmemiz gerek. Ne yazık ki bunu yapacak param yok. Michael Jordan'ı getirsem bile kazanamayız. Panathinaikos taraftarlarından özür diliyorum." şeklinde tepki gösterdi.

OLYMPİAKOS PANATHİNAİKOS KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki Yunanistan Basketbol Ligi Play-Off maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

OLYMPİAKOS PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos Panathinaikos karşılaşması S Sport Plus kanalı üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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