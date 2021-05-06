ÖLÜMLÜ KAVGADA BACANAKLAR ARASINDAKİ HUSUMETİN NEDENİ PARA MESELESİYMİŞ
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ÖLÜMLÜ KAVGADA BACANAKLAR ARASINDAKİ HUSUMETİN NEDENİ PARA MESELESİYMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da husumetli olduğu bacanağı İsmail Aka'yı (33) öldüren Muhammed Sait Tarhan (39) ile kavgaya karıştığı belirtilen H.A. (17) tutuklandı.

ADANA'da husumetli olduğu bacanağı İsmail Aka'yı (33) öldüren Muhammed Sait Tarhan (39) ile kavgaya karıştığı belirtilen H.A. (17) tutuklandı. Tarhan'ın, 2 yıl önce motosikletle kaza yaptıktan sonra avukat arayan Aka'ya 5 bin TL'ye anlaşarak avukat ayarladığı ancak parayı alamadığı, bu nedenle iki bacanak arasında husumet oluştuğu belirtildi.

Olay, 3 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Aka, iş arkadaşı H.A. ile bir süredir husumetli olduğu bacanağı Muhammed Sait Tarhan'ın evine gitti. Bacanaklar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tarhan ile Aka birbirlerini bıçakla yaraladı. Bu sırada H.A. da Tarhan'ı bıçakladı.

Tarhan'ın yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Göğsü ve boynundan yaralanan Aka, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanedeki tedavisi tamamlanan Muhammed Sait Tarhan ile kavgaya karışan H.A.?yı gözaltına aldı.

2 YILLIK HUSUMET

Yaşanan kavganın 2 yıl önce başlayan husumete dayandığı ortaya çıktı. Ölen İsmail Aka'nın, çalıştığı iş yerinin motosikletiyle kaza yaptığı ve masrafı ödeyemediği, bu nedenle de mahkemelik olduğu belirtildi. Bunun üzerine Tarhan'ın, tanıdık bir avukat tuttuğu ve karşılığında da Aka'dan 5 bin TL komisyon istediği öne sürüldü. Davayı kaybeden Aka'nın, söz konusu parayı vermeyince ikili arasında o günden bu yana husumet bulunduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Sait Tarhan ile H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLÜMLÜ KAVGADA BACANAKLAR ARASINDAKİ HUSUMETİN NEDENİ PARA MESELESİYMİŞ
ÖLÜMLÜ KAVGADA BACANAKLAR ARASINDAKİ HUSUMETİN NEDENİ PARA MESELESİYMİŞ
ÖLÜMLÜ KAVGADA BACANAKLAR ARASINDAKİ HUSUMETİN NEDENİ PARA MESELESİYMİŞ
ÖLÜMLÜ KAVGADA BACANAKLAR ARASINDAKİ HUSUMETİN NEDENİ PARA MESELESİYMİŞ
ÖLÜMLÜ KAVGADA BACANAKLAR ARASINDAKİ HUSUMETİN NEDENİ PARA MESELESİYMİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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