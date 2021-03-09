Ölümden kıl payı kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı
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Ölümden kıl payı kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı

09.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:19
Ölümden kıl payı kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı

Erzincan'da kaza sonrası bahçe duvarından içeri giren minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan kadın hayatının şokunu yaşadı.

Erzincan'da kaza sonrası bahçe duvarından içeri giren minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan kadın hayatının şokunu yaşadı. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Yavuz Selim mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Cami kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 EH 775 plakalı panelvan minibüs ile 24 EK 994 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 24 EH 775 plakalı panelvan minibüs kontrolden çıkarak özel bakım merkezinin bahçesinden içeri girdi. Bu sırada bahçede bulunan bir kadın kıl payı aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

4 kişinin hafif yaralandığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Ölümden kıl payı kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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