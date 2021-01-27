Ölümden dönmüştü... Tolgahan Sayışman kaza anını anlattı
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Ölümden dönmüştü... Tolgahan Sayışman kaza anını anlattı

27.01.2021 07:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:01
Ölümden dönmüştü... Tolgahan Sayışman kaza anını anlattı

Tolgahan Sayışman önceki gün Ortaköy'de objektife yansıdı.

Tolgahan Sayışman önceki gün Ortaköy'de objektife yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçiren ünlü oyuncu, "Büyük bir kazaydı. Ucuz atlattık" dedi. Arkadaşının kullandığı araç takla atan Sayışman, "Aracı arkadaşım kullanıyordu. Hava yağmurluydu. Öndeki araç, bariyerlere girerek kaza yaptı. Arkadaşım, o araca çarpmamak için panikle hareket edince, kayarak yoldan çıktık ve takla attık" diye konuştu.

GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇTİ

Ünlü oyuncu "Kaza anında neler hissettiniz" sorusunu şöyle yanıtladı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Kolumda ve bacağımda ufak tefek yaralanmalar var ama çok da abartılacak bir durum yok, çok şükür iyiyim" dedi. Sayışman muhabirlerin "Kazadan sonra ilk kimi aradınız" sorusunu ise "Kimseye panik yaşatmak istemedim. Böyle durumlarda çok soğukkanlı olurum. Arkadaşım biraz panikledi, onu sakinleştirdim. Sonra da evimize döndük" diyerek yanıt verdi.

Alina ile buluşmaya gidiyorum

Eşi Almeda Abazi ile ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman, "Kızımız Alina'yı mayıs sonu, haziran başı gibi bekliyoruz" dedi. Eşiyle kontrol için doktora gideceklerini belirten oyuncu, "Şimdi Alina'yla buluşmaya gidiyorum. Detaylı kontrol var, oraya gideceğiz" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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