ÖLÜMDEN DÖNEN YAŞLI ÇİFTİN YANGINA DAYANIKLI TAŞ EVİ 15 GÜNDE BİTİRİLDİ

MANAVGAT orman yangınında evleri yanan ve ölümden dönen İbrahim ve Ayşe Deniz çiftine 15 günde yeni ev inşa edildi.

MANAVGAT orman yangınında evleri yanan ve ölümden dönen İbrahim ve Ayşe Deniz çiftine 15 günde yeni ev inşa edildi. Duvarları doğal taşlardan örülen, kapı, pencere ve çatısı yangına dayanıklı malzemeden üretilen 140 metrekarelik ev Deniz çiftine teslim edildi. Evi gezen İbrahim Deniz, İnşaatta çalışan çocukların araçlarının içinde yattığını görünce yanan evimi de yangını da unuttum dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan; Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerindeki ormanlık alanlara sirayet eden yangın 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği 75 bin dönüm ormanlık alanın ise zarar gördüğü yangında 2 binin üzerinde ev kullanılamaz hale geldi.

BİRLİKTE YAŞADILAR, ÖLÜMÜ DE BİRLİKTE BEKLEDİLER

Evi yananlar arasında 80 yaşındaki İbrahim ve Ayşe Deniz çifti de bulunuyordu. Karaöz Mahallesi'ndeki yangında evleriyle birlikte ahırlarını da kaybeden çift alevler arasında kalmaktan son anda kurtarılmıştı. 35 yıllık evlilikleri süresince çocukları da olmadığı için eşi Ayşe Deniz'i hiç yalnız başına bırakmayan İbrahim Deniz, evin alevler arasında kaldığını görünce tereddüt etmeden eve koştu. Belden aşağısı felçli olduğu için tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Ayşe Deniz'i sürükleyerek kapı önüne kadar getirebildi. Eşini kucaklayıp alevler arasından geçirmeye gücü yetmeyen İbrahim Deniz, 'Sen git kendini kurtar' diyen Ayşe Deniz'i dinlemeyip yanına oturdu. Alevlere müdahale etmek için gelen itfaiye ekibi, çifti fark edip her ikisini de bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

İBRAHİM VE AYŞE DENİZ ÇİFTİNE ÖZEL EV

Ev yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının verdiği zararı yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çifti ziyaret ettikten sonra yeni bir ev sözü verdi. Bölgenin hem mimarisine uygun hem de yangına dayanıklı ev Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından projelendirildi. Mimari çizim ve proje Bakan Kurum tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. Evin en kısa sürede yapılması talimatını veren Erdoğan, Deniz çiftinin evinin örnek konut projesi olmasını istedi. TOKİ tarafından yapımına başlanan ev, 15 günde tamamen bitti.

Manavgat bölgesine ait doğal taşlardan duvarı örülen evin çatı, pencere ve kapıları yangına dayanıklı malzemelerden üretildi. Tek katlı 140 metrelik eve veranda da yapıldı. Çevresi çim kaplanan, zeytin, nar, limon, portakal ağaçları dikilen evin girişine ise engelli rampası yerleştirildi. Tekerlekli sandalyesi ile Ayşe Deniz'in kolayca evine ulaşması ve evin içindeki hareketinin kısıtlanmaması için eşiksiz düz zemin tercih edildi. Banyo ve tuvalette ise hareketi kolaylaştıracak tutamaçlar yerleştirildi.

YENİ EVİNİ İLK DEFA GEZDİLER

Evin inşasının tamamlanmasının ardından temizliği de yapıldı. Komple yenilenen evin eşyaları beklenirken İbrahim ve Ayşe Deniz çifti yeni evlerini ilk defa Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibiyle gezdi. Mutluluklarını her defasında göz yaşlarıyla ifade eden çift, en çok verandayı beğendi.

'OTOMOBİLDE YATTIKLARINI GÖRÜNCE HER ŞEYİ UNUTTUM'

Yangından kurtulmalarının bir mucize olduğunu anlatan İbrahim Deniz, evin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür etti. Geceleri beton döküp gündüz kalıp çakılarak kısa sürede evin bitirildiğini anlatan İbrahim Deniz, Allah bize sahip çıkanlardan razı olsun. Devletimiz iyi ki var. Evimizi çok beğendik. Geceleri burada çalışan çocuklar araçların içinde yattı. Onları öyle görünce ben yangını da yanan evimi de unuttum dedi.

Ayşe Deniz de yeni evinde kalan ömürlerini güzel ve rahat geçireceklerini belirterek mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı