Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı Seyahat kısıtlaması nedeniyle ölüm yıl dönümünde annesinin mezarını ziyaret edemeyen kadının imdadına belediye ekipleri yetişti. Annesinin mezarına giden belediye görevlilerinin görüntülü araması ile duasını eden kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, seyahat kısıtlaması nedeniyle ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarını gidemediği annesine, kendisini telefonla görüntülü arayan belediye görevlilerinin yardımıyla dua edip gözyaşı döktü.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2016'da kaybettiği annesi Ayşe Kaya'yı her ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında anan Kaya, bu yıl yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle kente gidemedi.

BELEDİYE EKİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Belediyeyi arayan Kaya, Arapsuyu Mezarlığı'ndaki annesinin mezarını görüp dua etmek istediğini belirterek yardım istedi. Konyaaltı Belediyesi çalışanlarından Gül Ekici, mezarlığa giderek Kaya'nın talebini yerine getirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annesinin mezarını görünce gözyaşlarını tutamayan Kaya, bir süre dua etti. Kaya, talebinin yerine getirilmesine destek veren belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA