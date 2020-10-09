"Ölü" ve "Joker" karakteriyle tanınan Mehmet Usta: "Demek ki üstüme giydiğim elbiseler iyi durmuş"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Ölü" ve "Joker" karakteriyle tanınan Mehmet Usta: "Demek ki üstüme giydiğim elbiseler iyi durmuş"

09.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:03

Oyuncu Mehmet Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni yapabilmenin Türk sineması açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Oyuncu Mehmet Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni yapabilmenin Türk sineması açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başrolünü oynadığı "Kar Kırmızı" filmiyle sanatseverlerin beğenisini toplayan Usta, AA muhabirine, salgın gibi zor süreçlerde kültür ve sanatın kıymetinin daha fazla ortaya çıktığını anlattı.

Bu süreçte sanatsal üretimin bitmemesi gerektiğini vurgulayan Usta, insanların hayata tutunmasının temel taşlarından birinin kültür ve sanat olduğunu dile getirdi.

Salgın nedeniyle tiyatro ve sinemalardan uzak kalındığına, insanların arkadaşlarıyla, aile fertleriyle bile yakınlaşamamasının hayatlarında büyük bir kayıp ve boşluk oluşturduğuna dikkati çeken Usta, "Böylesi bir dönemde ciddi önlemlerle böyle bir festivali yapabilmiş olmak Türk sineması açısından çok kıymetli. Bu festival, koşullar değişmese bile önümüzdeki yıllarda yapılacak festivallere örnek teşkil edecektir." dedi.

Seyircinin gönlünü kazanabilmenin çok önemli olduğunu aktaran Usta, seyreden insanların gözünde pırıltı oluşuyorsa, bunun kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

"Karakterlerimle tanınmaktan mutsuz değilim"

Usta, canlandırdığı karakteri en iyi şekilde taşımaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ben askı olmaya çalışıyorum. İnsanlar, Ekmek Teknesi dizisindeki 'Ölü' ya da Bez Bebek dizisinde 'Joker' karakteriyle biliyor. Demek ki üstüme giymiş olduğum elbiseler iyi durmuş. Ben Mehmet Usta olarak değil, karakterlerimle tanınmaktan mutsuz değilim. İsminizin bilinirliği yavaş yavaş kendi kendine piştiğinde daha keyifli ve lezzetli bir hal alıyor. Canlandırdığım her karakterin elbisesinin gardırobumda duruyor olmasından mutluyum. Önemli olan zamanı geldiğinde başka bir elbiseyi giydiğinde eski elbiseyi hatırlanmayacak hale getirebilmek."

Hangi koşullar olursa olsun kültür ve sanatın durmaması gerektiğini vurgulayan Usta, nasıl otobüse binip, plaja ve alışveriş merkezine gidilebiliyorsa, sinema salonlarına da tedbirlere uyarak gidilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Meral Akşener Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Hadise Seda Sayan Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Babel Gökhan Töre Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Doğum Erkek Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Ölü" ve "Joker" karakteriyle tanınan Mehmet Usta: "Demek ki üstüme giydiğim elbiseler iyi durmuş" - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 11:06:43. #1.15#
title