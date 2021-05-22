Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı
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Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Yerel

Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı Uzun süredir havaların kurak gitmesinden dolayı Oltu etrafındaki dağları kuraklık tozu sardı.

Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı

ERZURUM - Uzun süredir havaların kurak gitmesinden dolayı Oltu etrafındaki dağları kuraklık tozu sardı.

Oltulular ilçede daha önce böyle bir havaya rastlamadıklarını belirtti. Oltulu Hasan Aydın, "78 yaşındayım bu zamana kadar havada pus duman hiç görmemiştim. Hem kuraklık dumanı hem de Afrika'dan gelen kum fırtınasının kırmızılığı gök kubbeyi sardı. Ortalık öyle oldu ki toz duman bele bayırlarda otlak yok hayvanlar hep aç kalıyor. Oltu çayı mayıs ayında coşardı şu an kesilmiş durumda araziye su bile koşamıyoruz. Mevsim sanki güz gelmiş gibi ortalık bomboz oldu" dedi.

Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı
Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı
Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı
Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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