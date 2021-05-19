Oltu'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oltu'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni

Oltu'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Erzurum'un Oltu İlçesi'nde çelenk sunumu ile kutlandı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Erzurum'un Oltu İlçesi'nde çelenk sunumu ile kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Oltu Hükümet binası önündeki Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Oltu Gençlik ve Spor müdürlüğü çelengi sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Oltu Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu MHP ilçe Başkanı Mehmet Coşkun, Oltu Vatan Partisi İl Başkanı Hikmet Ceylan, Oltu Yurtkur Müdürü İbrahim kara ve Oltu Gençlik ve Spor müdürlüğü personeli katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Devlet Bahçeli Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Hakan Arslan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oltu'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 12:25:37. #1.13#

title