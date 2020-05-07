"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
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"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı

'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
07.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:22

Adana'da yakınlarına "Ölmek ne garip şey anne" yazılı mesaj gönderdikten sonra sırra kadem basan ve intihar ettiği düşünülen genç, 3 gün sonra ortaya çıkıp "Canım sıkılmıştı" dedi

Adana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde terk edilmiş bir otomobilde "ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine, biricik eşim her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum" notu yazarak kaybolan gencin; ailesini gözyaşına boğduktan, dalgıçları 3 gün gölde arama yaptırdıktan sonra ortaya çıkıp "canım sıkılmıştı" dediği öğrenildi.

Olay, 4 Mayıs gece Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'ndeki köprüde meydana geldi. İddiaya göre, gece Sarıçam ilçesindeki evinden çıkan M.K., yakınlarına intihar edeceği yönünde mesaj gönderip, telefonunu kapattı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis, Plaka Tanı Sistemi (PTS) üzerinden M.K.'nin otomobil ile Çatalan Batı Köprüsü'nden geçiş yaptığını belirledi. Seyhan Baraj Gölü kıyısı boyunca arama yapan ekipler, M.K.'nin otomobilini, köprü üzerinde çalışır vaziyette buldu.

OTOMOBİLDE NOT BULUNMUŞTU

Otomobil içerisinde kimsenin olmadığını saptayan ve araçta yapılan aramada polis, "Ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum" yazılı not buldu.

GÖLDE YAPILAN ARAMADA BULUNAMADI

Polis bu nedenle gencin köprüden atlayarak intihar etmiş olabileceğinden şüphelenerek olay yerine Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden arama çalışması için destek istedi. Karada yapılan aramada izine rastlanmayan M.K., sualtı polislerinin gölde yaptığı yaklaşık bir saatlik aramada da bulunamadı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gece karanlığı nedeniyle ara verilen arama çalışmasına sabah erken saatte yeniden başladı. Ancak gündüz yapılan aramalarda da genç bulunamadı. Gencin yakınları ise arama çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

CANI SIKILDIĞI İÇİN YAPMIŞ

Dalgıç polisler 3 gün boyunca şahsın köprüden atlayarak intihar ettiğini düşünerek gölde arama yaptı. Ancak genç bir türlü bulunamadı. Dalgıçlar gölde arama yaparken gencin bir polis merkezine giderek intihar etmediğini, borçları yüzünden canı sıkıldığını bu nedenle not bırakıp ortadan kaybolduğunu söylediği öne sürüldü.

'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı

Kaynak: İHA

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